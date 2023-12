Barrick Gold: Inverse SKS-Formation

Übergeordnet herrscht seit August 2020 ein intakter Abwärtstrend in dem Wertpapier von Barack Gold, hierbei ging es von 31,22 in der Spitze auf 13,01 US-Dollar bis Oktober letzten Jahres abwärts. Das Kursgeschehen der letzten Monate war dagegen von einer groben Seitwärtsspanne geprägt, wobei das aktuelle Jahrestief etwas höher als das Vorgängertief ausfällt und dadurch ein latenter Aufwärtstrend eingezeichnet werden kann. Nach aber beherrscht übergeordnet ein Abwärtstrend das Handelsgeschehen, könnte aber zu Beginn des neuen Jahres einem umfangreichen Test unterzogen werden und im Erfolgsfall entsprechende Signale generieren.

Auf dem Sprung

Ein im Umfang kleineres Kaufsignal würde sich bei Barrick Gold oberhalb von 17,90 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis ergeben, in der Folge könnte dann der laufende Abwärtstrend um 20,00 US-Dollar einem Test unterzogen werden. Gelingt es im Anschluss über 21,00 US-Dollar zu steigen, würden die Verlaufshochs aus 2022 bei 26,07 US-Dollar in den Fokus der Investoren rücken. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bis grob 15,45 US-Dollar wäre dagegen kurzzeitig als neutral zu bewerten. Erst darunter würden die Befürchtung eines weiteren Rücksetzers zurück auf die Jahrestiefs bei 13,82 US-Dollar sichtlich zunehmen.