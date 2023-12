Stabilus will eine unveränderte Dividende ausschütten

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus SE (ISIN: DE000STAB1L8) will für das Geschäftsjahr 2023 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,75 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Freitag berichtet wurde. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 59,85 Euro und unter Zugrundelegung der geplanten Dividende liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,92 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 7. Februar 2024 statt. Die am 10. November 2023 veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 2023 wurden bestätigt.

Im Geschäftsjahr 2023 kletterte der Umsatz um 8,9 Prozent von 1,12 Mrd. Euro auf 1,22 Mrd. Euro. Es wurde ein bereinigtes EBIT von 158,4 Mio. Euro (2022: 156,2 Mio. Euro) erzielt. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 13,0 Prozent, nach 14,0 Prozent im Geschäftsjahr 2022. Der Gewinn lag bei 103,3 Mio. Euro (2022: 104,3 Mio. Euro). Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Stabilus weiterhin einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro bis 1,5 Mrd. Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge in einer Bandbreite von 13 Prozent bis 14 Prozent.

Stabilus mit Stammwerk in Koblenz ist ein Hersteller von Gasfedern und hydraulischen Dämpfern in unterschiedlichen Branchen, wie der Automobilindustrie und Bürostuhlproduktion, Möbeltechnik oder Medizintechnik. Stabilus wurde 1934 gegründet. Der Börsengang erfolgte im Mai 2014 zu einem Emissionspreis von 21,50 Euro. Die Aktie ist im MDAX notiert.

Redaktion MyDividends.de