dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.12.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Ceconomy will Umsatz und Ergebnis steigern - Aktie sackt ab

DÜSSELDORF - Der Elektronikhändler Ceconomy erwartet im neuen Geschäftsjahr trotz des anhaltend schwierigen Konsumumfeldes weitere operative Verbesserungen. Konzernchef Karsten Wildberger sieht den Konzern bei seinem laufenden Umbau zudem "im Plan". Im vergangenen Geschäftsjahr konnte das Unternehmen mit seinen Elektronikmärkten Media Markt und Saturn Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis steigern. Wertberichtigungen und Verluste bei seiner Beteiligung am französischen Unternehmen Fnac Darty, der Verkauf von Unternehmensteilen sowie Umbaukosten drückten Ceconomy unter dem Strich jedoch in die Verlustzone.

ROUNDUP: Software AG verkauft Plattform an IBM - Silver Lake will alle Aktien

DARMSTADT/MÜNCHEN - Der Technologieinvestor Silver Lake will die Darmstädter Software AG wie geplant von der Börse nehmen. Insgesamt hätte das US-Unternehmen für das frühere MDax -Unternehmen dann knapp 2,4 Milliarden Euro bezahlt. Den Großteil dieser Summe holt die Software AG nun mit dem Verkauf von zwei ihrer wichtigsten Produkte quasi wieder herein. So veräußert das Unternehmen seine KI-gestützte Integrationsplattform Super iPaaS mit Streamsets und Webmethods für gut 2,1 Milliarden Euro an den US-Konzern IBM . Betroffen sind laut Unternehmenskreisen bis zu 2000 Mitarbeiter - vor allem in den USA.

ROUNDUP: Energiekontor erwartet nach Windpark-Verkauf mehr Gewinn - Kurssprung

BREMEN - Der Wind- und Solarpark-Betreiber Energiekontor erhöht sein Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2023. Das liegt vor allem am Verkauf eines Windparkprojekts in Schottland und am allgemein gut laufenden Projektgeschäft, wie das Unternehmen am Freitagabend in Bremen mitteilte. Anleger an der Börse reagierten auf die Prognoseänderung am Montag erwartbar positiv.

ROUNDUP: Suezkanal fällt für Reedereien aus - gewaltige Umwege für Schiffe

HAMBURG/KIEL - Der Suezkanal als wichtige Ader des Welthandels fällt nach Angriffen von jemenitischen Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer für Routen großer Reedereien vorerst aus. Stattdessen fahren sie im Asien-Europa-Verkehr bis auf weiteres über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas. "Dass Reedereien den Umweg von mehr als 6000 Kilometern um Afrika in Kauf nehmen, zeugt von der außerordentlichen Gefahrenlage im Roten Meer", sagte der Welthandelsexperte Vincent Stamer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Nippon Steel will US Steel in Milliardendeal übernehmen

PITTSBURGH/TOKIO - Der größte japanische Stahlkonzern Nippon Steel will seinen US-Rivalen US Steel übernehmen. Die Japaner zahlen 55 US-Dollar je Aktie in bar, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Inklusive übernommener Schulden liegt die Gesamtbewertung bei 14,9 Milliarden Dollar (13,7 Mrd Euro). Nippon Steel verspricht sich laut Mitteilung von dem Kauf eine Beschleunigung des Wachstums. Die Vorstände beider Unternehmen stünden hinter der Transaktion, hieß es.

ROUNDUP: EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen Online-Plattform X

BRÜSSEL - Die Europäische Kommission eröffnet ein Verfahren gegen die Online-Plattform X (ehemals Twitter). Es soll geprüft werden, ob X gegen EU-Regeln zum Risikomanagement und zur Moderation von Inhalten, zur Werbetransparenz und zum Datenzugriff für Forscher verstoßen hat, wie die Behörde am Montag in Brüssel mitteilte.

ROUNDUP: Mobilfunkbetreiber Iliad will Italien-Netz mit Vodafone zusammenlegen

LONDON/PARIS - Der französische Mobilfunkbetreiber Iliad würde sein italienisches Netz gern mit dem des britischen Konkurrenten Vodafone zusammenlegen. An dem neuen Gemeinschaftsunternehmen sollten beide Seiten je die Hälfte der Anteile halten, teilte Iliad am Montag in Paris mit. Zudem will sich Iliad das Recht sichern, seine Beteiligung jährlich um zehn Prozentpunkte aufzustocken. Einen entsprechenden Vorschlag haben die Franzosen den Briten nach eigenen Angaben unterbreitet. Im vergangenen Jahr war Iliad mit einer Übernahmeofferte für Vodafones Italien-Geschäft abgeblitzt.

ROUNDUP: Zukunftsmarkt Wasserstoff - Thyssenkrupp Nucera will kräftig wachsen

DORTMUND - Der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera will in den kommenden Jahren kräftig von der weltweit steigenden Nachfrage nach klimaneutral erzeugtem Wasserstoff profitieren. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2023/24 kündigte der Elektrolyseur-Hersteller am Montag ein Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich an. 2022/23 war der Umsatz bereits um 70 Prozent auf 653 Millionen Euro gestiegen.

Weitere Meldungen -Commerzbank-Personalchefin: Brauchen fast 20 000 neue Mitarbeiter -Autozulieferer Grammer senkt Ergebnisprognose -Carl Zeiss Meditec übernimmt Augenheilkunde-Spezialisten Dorc -Bloß keine Mobilfunkauktion: O2-Chef pocht auf Frequenzverlängerung -Unicredit-Chef peilt Übernahmen in kommenden Jahren an -Anleger für schwimmendes Stader LNG-Terminal übergeben -Stahl-Tarifeinigung erstmals mit Arbeitszeitregeln zur Transformation -Allianz pro Schiene fordert Kennzahlen für anstehende Bahn-Reform -Biontech: Geht bei Impfstoffproduktion in Afrika nicht um Tempo -ROUNDUP 3: Auf dem Weg nach Wembley: Losglück für Bayern - RB zieht Real -'BamS': Lufthansa fordert 740 000 Euro von Klima-Aktivisten -Norwegisches Schiff im Roten Meer angegriffen - niemand verletzt -Taler und Tennisbälle: Fans wollen DFL-Investor nicht akzeptieren -Wirren ums 49-Euro-Ticket: Stendal könnte Nachahmer finden -Bleischweres Borussia Dortmund: 'Es ist harter Granit' -Abruptes Ende für E-Auto-Förderung - fehlende Übergangsfrist moniert -Nach Ja der Länder zum Staatsvertrag: Weiter Vorbehalte beim RBB -Bawag verkauft Start:Bausparkasse in Deutschland an Wüstenrot -Presse: Auch Migros auf Gläubigerliste von Signa Holding -Lufthansa will ab Januar wieder nach Israel fliegen -UBS will bei Stellenstreichungen auch Leistung berücksichtigen -Baerbock nennt Biontech-Impfstoffproduktion in Ruanda Meilenstein -Kommission legt Plan zur Zukunft der Ostseefischerei vor -ROUNDUP: Aldi senkt Kaffeepreise, andere Handelsketten wollen nachziehen -Mehr Klärschlamm in Deutschland verbrannt - Anteil steigt seit Jahren -ROUNDUP 2: Auf dem Weg nach Wembley: Losglück für Bayern - RB zieht Real -Delivery Hero streicht Stellen in Berliner Zentrale

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha