HelloFresh: Chance von 95,40 Prozent p.a.!

Das HelloFresh-Management korrigierte seine Prognose nur drei Wochen nach Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal 2023. Infolgedessen brach der Kurs am 16. November 2023 um gut 24 Prozent bis zur Unterstützung bei 15,99 Euro ein. HelloFresh begründete die Kürzungen seiner Umsatz- und Gewinnziele in einer Stellungnahme am Abend des 15. November mit unerwarteten Problemen im wichtigsten Einzelmarkt, den USA. Händler und Analysten sprachen von einem Glaubwürdigkeitsproblem für den MDax-Konzern. Am 15. November musste HelloFresh-Chef Dominik Richter einräumen, dass die Zahl der aktiven Kunden im vergangenen Quartal um 5,9 Prozent auf rund sieben Millionen gesunken sei. Es zeichnet sich ab, dass HelloFresh den Wachstumspfad verlassen hat.

Zum Chart

Das Management von HelloFresh rechnet für das Jahr 2025 wieder mit einer Steigerung des Gewinns pro Aktie auf 1,47 Euro. Halten die Planzahlen noch der Realität stand, sollte bei gleichbleibendem Kurs das erwartete KGV auf aktuell 10,08 sinken. Damit haben auch die Marktteilnehmer die Abkehr vom Wachstum in der Bewertung nachvollzogen. Charttechnisch betrachtet hat der Kurs nach dem Rückgang am 16. November weiter Federn lassen müssen und pendelt sich an der Unterstützung bei 13,75 Euro ein. Im Lichte der Jahresendrallye scheiterte der Kurs am 11. Dezember am Widerstand bei 15,99 Euro und fiel wieder auf das Niveau bei 13,75 Euro zurück. Aus den oben im Text getätigten Überlegungen ist eher von einer Seitwärtskonsolidierung auszugehen. Durch die im Text vorgestellte Inline-Option ist es möglich, von einer leicht sinkenden bis gleichbleibenden Kursentwicklung zu profitieren. Aus heutiger Sicht ist ein Ansteigen des Kurses über die Barriere von 22,00 Euro innerhalb der Laufzeit bis zum 15. März 2024 nur schwer vorstellbar. Der Vertrauensverlust durch die schockierende Ad-hoc-Meldung vom 15. November sollte die nächste Zeit eher auf dem Kurs lasten. Es ist auch denkbar, dass die untere Barriere der Option bei 10 Euro ausreichend entfernt positioniert ist.