MTU Aero Engines: Kurs nach Abverkauf wieder erholt!

Rückstellungen in Höhe von fast einer Milliarde Euro für langwierige Inspektionen defekter Triebwerke treiben den Münchner Flugzeugzulieferer MTU Aero Engines in die Verlustzone. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich in den ersten neun Monaten auf 410 (Vorjahr: Gewinn 331) Millionen Euro. Bis zu 700 Getriebefan-Triebwerke des Partners Pratt & Whitney müssen in den nächsten Jahren bis zu 10 Monate außerplanmäßig in die Werkstatt, weil möglicherweise eine defekte Turbinenscheibe verbaut ist. Insgesamt sind rund 3.000 GTF-Motoren betroffen. Bei den meisten davon kann die Inspektion im Rahmen der normalen Wartung erfolgen. Bereinigt um Rückstellungen stieg das EBIT der MTU in den ersten neun Monaten um ein Drittel auf 597 Millionen Euro.

Zum Chart

Bei Bekanntwerden des Servicefalles knickte der MTU-Kurs vom 8. bis 12. September in Summe um rund 24 Prozent ein. Die anschließende Bodenbildung wurde am 24. Oktober durch eine Aufwärtssequenz abgelöst, die noch intakt ist. Zur positiven Kursentwicklung trug auch die Aussicht auf ein Joint Venture mit Safran bei, bei dem ein modernes Triebwerk für ein europäisches Kampfflugzeug der nächsten Generation geplant ist. Die daraus resultierenden Forschungsergebnisse sollen auch dem Hauptgeschäft der MTU - der Produktion und Wartung von Triebwerken für die zivile Luftfahrt - zugutekommen. Charttechnisch stoppte der Ausverkauf ab Anfang September 2023 an der Unterstützung bei 160 Euro. Diese Preismarke wurde Mitte Juni 2020 etabliert und bildete in der Folge die unterste Verteidigungslinie der Preisentwicklung. Vom Allzeithoch bei 289,30 Euro vom 24. Januar 2020 ist der aktuelle Kurs noch 53 Prozent entfernt. Ein anhaltender Aufwärtstrend und der Test des Widerstands bei 197,95 Euro scheint wahrscheinlicher als ein möglicher Rückfall bis zur Unterstützung bei 160 Euro. Die Kuh ist aus dem Stall und die Rückstellung wurde von den Marktteilnehmern verdaut. Für die Jahre 2024 und 2025 sind erneut enorme Gewinne geplant, sodass das erwartete KGV für 2025 erneut bei 14,05 liegt. Im historischen Vergleich der letzten 9 Jahre schneidet dieser Wert am günstigsten ab.