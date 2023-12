GNW-Adhoc: ElastiFlow sichert sich 3 Millionen Dollar Startkapital von Venture Guides und bringt eine Innovation auf den Markt, die das Sammeln von unsampled Flow-Daten revolutioniert

^OAKLAND, Kalifornien, Dec. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ElastiFlow Inc. (https://www.elastiflow.com/), ein führender Anbieter von Network- Oberservability-Lösungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer von Venture Guides (https://www.ventureguides.com/) geleiteten Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Millionen US-Dollar bekannt. Die Investition unterstützt die Mission von ElastiFlow, die Landschaft der Netzwerkbeobachtung (Network Observability) neu zu definieren und das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Im Rahmen dieses Meilensteins präsentiert ElastiFlow stolz eine innovative Anpassung des neuen Elastic Time Series Data Streams (TSDS) Angebots. ElastiFlow hat dieses Produkt neu gestaltet, um die Kosten für die Speicherung von unsampled Flow-Daten deutlich zu reduzieren. Mit ElastiFlow TSDS können Kunden Einsparungen von bis zu 70% realisieren, was die Sammlung von ungetasteten Strömungsdaten wirtschaftlicher und effizienter macht als je zuvor. Robert Cowart, CEO von ElastiFlow, bedankte sich für die führende Rolle von Venture Guides in dieser Finanzierungsrunde und erklärte: "Wir sind begeistert, Venture Guides als unsere ersten Investoren und Partner auf dieser spannenden Reise zu haben. Ihr Vertrauen in die Vision von ElastiFlow und ihre unterstützende Beratung waren von unschätzbarem Wert. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, unser Team aufzubauen, um unsere innovative Produktentwicklung und unser Umsatzwachstum zu beschleunigen." Ben Nye, Managing Partner bei Venture Guides, lobt die Leistungen von ElastiFlow: "Wir sind sehr beeindruckt vom Management-Team von ElastiFlow und ihrer tiefgreifenden Fachkompetenz." "Die Kunden lieben ElastiFlows Open-Data- Ansatz für Netzwerke und Sicherheit und die Rolle, die es bei der Gestaltung der Zukunft der Beobachtbarkeit spielen wird." Diese strategische Finanzierung von Venture Guides wird ElastiFlow in die Lage versetzen, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln und den Plan umzusetzen, die führende Lösung im Bereich Network Observability zu werden. ElastiFlow TSDS (https://www.elastiflow.com/blog/posts/tsds-save-on-flow-data- storage-costs) ermöglicht Unternehmen eine effizientere Erfassung von unsampled Daten-Flows. Die meisten Unternehmen sammeln standardmäßig Datenströme - und opfern so die wertvollen Einblicke in die Sicherheit und den Netzwerkverkehr, die nicht erfasste Daten-Flows offenbaren können. Dies ist insbesondere jetzt der Fall, da Unternehmen den echten Wert erkennen, den KI und ML-Modelle bieten können. Der ElastiFlow Open Data-Ansatz zur Netzwerkbeobachtung ermöglicht es Unternehmen, Netzwerkdaten zu sammeln, umzuwandeln, zu normalisieren, zu übersetzen und anzureichern und die wertvollen Erkenntnisse zu nutzen, die sich aus der Offenlegung von Sicherheits-, Anwendungs- und Netzwerkdaten für KI- und ML-Modelle ergeben. Besuchen Sie www.elastiflow.com um mehr zu erfahren, oder starten Sie noch heute eine kostenlose Testversion (https://www.elastiflow.com/get-started). Über ElastiFlow ElastiFlow liefert die weltweit skalierbarsten und leistungsfähigsten Lösungen für die Analyse von Netzwerkleistung und Sicherheit. Mit ElastiFlow verfügen Unternehmen über eine offene Network-Observability-Lösung, die für maximale Transparenz und Offenheit ausgelegt ist. Anstatt kritische Netzwerkdaten zu isolieren, lässt sich ElastiFlow in Big-Data-Tools wie Elastic, Kibana und OpenSearch integrieren, was eine Korrelation mit Sicherheits- und Application- Monitoring-Daten ermöglicht und Kunden in die Lage versetzt, die Möglichkeiten von KI und ML zu nutzen. Wir alle sind von der Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit der Netzwerkinfrastruktur abhängig. ElastiFlow wurde entwickelt, um die Transparenz und die Erkenntnisse zu liefern, die diese Welt ermöglichen. Über Venture Guides Venture Guides ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Unternehmen, das Startups mit einem einzigartigen Investitions- und Betriebsansatz bei Produktmanagement und Kommerzialisierungsstrategien in den Bereichen Devops, Cloud-Infrastruktur und Sicherheitssoftware unterstützt. Der transparente und teambasierte Ansatz des Unternehmens liefert Unternehmern konsistente Erträge und eine starke Gewinnentwicklung. Die Forbes Midas List und die Inc. 5000-Rankings haben die leistungsorientierte Leistung der Venture Guides-Partner mehrfach anerkannt. www.ventureguides.com °