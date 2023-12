ANALYSE-FLASH: UBS belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 315 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Boeing nach einem Bericht des abonnementbasierten Analysedienstes "The Air Current" auf "Buy" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Laut dem Bericht des Analysedienstes für die weltweite Luft- und Raumfahrtindustrie habe der Flugzeugbauer die Genehmigung erhalten, wieder 737-Max-Maschinen nach China liefern zu dürften, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies wäre positiv für die langfristige Nachfrage, denn China sei einer der größten und am schnellsten wachsenden Luftfahrtmärkte der Welt und sei für neue Max-Lieferungen gesperrt gewesen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2023 / 05:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2023 / 05:42 / GMT

