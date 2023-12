EQS-News: Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Neon Labs erreicht mit seinem NEON-Token ein tägliches Handelsvolumen von 11 Millionen Dollar und ein Allzeithoch des Kurses

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges

Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Neon Labs erreicht mit seinem NEON-Token ein tägliches Handelsvolumen von 11 Millionen Dollar und ein Allzeithoch des Kurses



21.12.2023 / 13:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Neon Labs erreicht mit seinem NEON-Token ein tägliches Handelsvolumen von 11 Millionen Dollar und ein Allzeithoch des Kurses 21. Dezember 2023 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), freut sich bekannt zu geben, dass ihr Portfoliounternehmen Neon Labs, ein führender Akteur im Solana-Ökosystem, im vierten Quartal 2023 ein erhebliches Handelsvolumen und einen Anstieg des Token-Kurses verzeichnete, was auf besondere technologische Fortschritte zurückzuführen ist. Simon Telian, CEO der Advanced Blockchain AG: „Als früher Investor in Neon Labs hat Advanced Blockchain immer an die Vision des Neon Labs-Teams geglaubt. Ihr Fokus darauf, Entwicklern die Bereitstellung dezentraler Anwendungen auf dem Ethereum-Netzwerk zu ermöglichen und gleichzeitig die Netzwerkvorteile von Solana – wie niedrige Gebühren und hohe Transaktionsgeschwindigkeiten – zu nutzen, ist ein Beweis für das Engagement von Neon Labs für Innovation und Fortschritt im Blockchain-Bereich. Dieses Engagement wird durch die beeindruckende jüngste Marktentwicklung unterstrichen, die die wachsende Anerkennung und Unterstützung für Neon Labs bahnbrechenden Ansatz widerspiegelt."



Neon-Token übertrifft 11 Millionen Dollar tägliches Handelsvolumen

Der NEON-Token hat einen besonderen Meilenstein erreicht und zum ersten Mal seit seiner Einführung ein tägliches Handelsvolumen von 11 Millionen US-Dollar überschritten. Außerdem verzeichnete der Token in den letzten dreißig Tagen einen bemerkenswerten Kursanstieg von über 400 %. Infolge des Kursanstiegs hat Advanced Blockchain über seine Tochtergesellschaft Incredulous Labs das Recht, NEON-Token im Wert von derzeit über 1 Million US-Dollar zu erhalten. Neon Labs hat vor kurzem den transformativen Ansatz der parallelen Transaktionen eingeführt, der die Skalierbarkeit und Effizienz für dApps-Entwickler durch die Einführung ihrer RPC-Endpunkte auf Chainlist fördert. PICA-Token erreicht mit einem täglichen Handelsvolumen von fast 5 Millionen Dollar neue Höhen

In ähnlicher Weise erreichte der Picasso - Composable canary network - PICA-Token einen beispiellosen Höchststand des Handelsvolumens von fast 5 Millionen Dollar. Dies bedeutete einen erheblichen Kursanstieg von 277 % in nur 7 Tagen. Das Composable-Team hat vor kurzem den Start von Solana IBC bekannt gegeben und damit den Weg für die Implementierung des Ethereum-Wiederherstellungskonzepts im Solana-Netzwerk geebnet, was sein Engagement für die Förderung der Cross-Chain-Interoperabilität unterstreicht. Darüber hinaus erwartet das Composable-Team, dass das Ethereum/IBC-Mainnet in den nächsten Wochen in Betrieb gehen wird. Bis heute hält Incredulous Labs PICA-Token im Wert von über 0,5 Millionen Dollar. Durch eine Investition in die Advanced Blockchain AG erhalten Anleger ein einzigartiges Engagement in diesen Unternehmen in der Frühphase und diversifizieren gleichzeitig ihr Portfolio mit hochperformanten Kryptoanlagen.

Kontakt:

ir@advancedblockchain.com Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.

21.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com