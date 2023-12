IRW-News: Nexus Uranium Corp. : Nexus gibt Genehmigungen und Explorationspläne für Wray Mesa sowie Gewährung von RSUs bekannt

IRW-PRESS: Nexus Uranium Corp. : Nexus gibt Genehmigungen und Explorationspläne für Wray Mesa sowie Gewährung von RSUs bekannt

Vancouver (British Columbia) - 21. Dezember 2023 / IRW-Press / - Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMF, FRA: 3H1) (das Unternehmen oder Nexus) freut sich, den Erhalt der Genehmigungen sowie Pläne für ein bevorstehendes Explorationsbohrprogramm auf seinem Uranprojekt Wray Mesa in Utah bekannt zu geben. Die Genehmigungen wurden vom Amt für Öl, Gas und Bergbau des Ministeriums für Rohstoffe von Utah für die Gebiete Ajax und Dylan erteilt und ermöglichen die Bohrung von bis zu 50 Bohrlöchern.

Wir freuen uns, dass wir unser erstes Bohrprogramm beim Projekt Wray Mesa rasch durchführen können, sagte Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium Corp. Die erste Genehmigung bietet angesichts des Umfangs der Genehmigungen ein hohes Maß an Flexibilität, was es uns ermöglicht, unser erstes Bohrprogramm in Abhängigkeit der Ergebnisse zu erweitern oder zu ändern.

Das erste Phase-1-Bohrprogramm soll insgesamt bis zu 10 Bohrlöcher im Projektgebiet umfassen, wobei der Schwerpunkt sowohl auf der Bestätigung hochgradiger historischer Bohrergebnisse als auch auf der Erweiterung der bekannten Mineralisierungszonen liegt. Im Rahmen des Bohrprogramms werden Diamantkernbohrungen zur Durchschneidung der mineralisierten Zonen durchgeführt, die wertvolle Einblicke in die Geologie, Stratigraphie und Ausrichtung liefern sowie die Untersuchung des Potenzials für eine Vanadiummineralisierung ermöglichen werden, die zuvor nicht mittels historischer Bohrungen erprobt wurde. Die Höhepunkte der historischen Bohrungen beinhalten 7,0 ft mit einem Gehalt von 0,94 % eU3O8 (WMD-08-031), 5,0 ft mit einem Gehalt von 0,98 % eU3O8 (WMD-260-80) sowie 4,2 ft mit einem Gehalt von 0,52 % eU3O8 (W-07-004). Das Unternehmen hat Harrison Land Services LLC aus Moab (Utah) mit den Bohrungen beauftragt, die voraussichtlich im ersten Quartal 2024 beginnen werden.

Das Projekt Wray Mesa umfasst 6.282 Acres und wurde bereits in den 1980er Jahren umfassend erkundet, wobei über 500 Bohrlöcher gebohrt wurden, die vier mineralisierte Hauptzonen beschrieben haben: Dylan, Ajax, Whiskey und Carlin. Die Mineralisierung im Konzessionsgebiet kommt in einer Tiefe von 500 bis 750 ft vor, wobei die mittels Bohrungen definierte Mineralisierung zwischen 25 und 75 ft liegt. Die Mineralisierung ist charakteristisch für in Sandstein enthaltene tafelförmige Lagerstätten, bei denen das Uran in reduzierten und alterierten Sandsteinen sowie in Sandstein-Schlammsteinen in großen Flussbetten im Upper Salt Wash Member der Formation Morrison vorkommt.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Warren D. Robb, P.Geo. (BC), einem Direktor und VP Exploration von Nexus Uranium Corp. und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Kraftloserklärung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es 53.334 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) für kraftlos erklärt hat, die im Rahmen seines früheren Optionsplans ausgegeben worden waren. Die Optionen waren am 14. Oktober 2020 bestimmten qualifizierten Teilnehmern (die Optionsinhaber) gewährt worden. Die für kraftlos erklärten Optionen wiesen einen Ausübungspreis von 7,80 $ und das Verfalldatum 14. Oktober 2025 auf. Die Optionen wurden von den Inhabern freiwillig für eine angemessene Vergütung in Höhe von 1,00 $ gemäß den in den Kraftloserklärungsabkommen zwischen dem Unternehmen und den einzelnen Optionsinhabern festgelegten Bedingungen zurückgegeben.

Gewährung von Restricted Share Units

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es Resultz Ventures Inc. (Resultz) per 1. Dezember 2023 für ein Jahr mit der Erbringung von Kapitalmarktberatungsleistungen für das Unternehmen beauftragt hat. Als Vergütung für diese Dienstleistungen hat das Unternehmen zugestimmt, Resultz insgesamt 200.000 Restricted Share Units (RSUs) zu gewähren.

Darüber hinaus hat das Unternehmen zugestimmt, Christopher Hill im Rahmen eines Unternehmensentwicklungsabkommens (das Hill-Abkommen) vom 1. Februar 2023 zwischen Herrn Hill und dem Unternehmen 650.000 RSUs für die von ihm erbrachten Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Unternehmensentwicklung zu gewähren. Das Hill-Abkommen wird monatlich verlängert, bis es gekündigt wird. Sowohl Resultz als auch Herr Hill sind vom Unternehmen unabhängig.

Die Gewährung von RSUs erfolgt gemäß dem aktuellen gemeinsamen Aktienplan des Unternehmens. Die RSUs werden unmittelbar am Tag der Gewährung ausgegeben und berechtigen den Empfänger zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie), einer äquivalenten Barzahlung oder einer beliebigen Kombination aus Bargeld und Stammaktien nach alleinigem Ermessen des Unternehmens. Die RSUs werden durch Abkommen zwischen dem Unternehmen und Resultz sowie Herrn Hill geregelt.

Beauftragung von Marketingdienstleistungen

Das Unternehmen gibt außerdem die Beauftragung von Sideways Frequency LLC (SFLLC) mit der Erbringung bestimmter Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen (die Dienstleistungen) per 1. Januar 2024 bekannt. Als Vergütung für die Dienstleistungen hat das Unternehmen zugestimmt, an SFLLC eine Gebühr in Höhe von 150.000 USD für eine Laufzeit von einem Monat (die Laufzeit) zu entrichten. Das Unternehmen kann das Abkommen während der Laufzeit jederzeit verlängern.

Die Dienstleistungen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf E-Mail-Kampagnen, Native Advertising, Display-Werbung, Leadgenerierung, die Erstellung von Inhalten, strategische Planung, die Platzierung digitaler Werbung sowie die Überwachung des Fortschritts und der Ergebnisse digitaler Kampagnen.

Die SFLLC angebotene Vergütung beinhaltet keine Wertpapiere des Unternehmens. Das Unternehmen unterhält keine früheren Beziehungen zu SFLLC oder Wesley De Souza, dem CEO von SFLLC.

Über Sideways Frequency LLC

SFLLC ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die nach dem Recht des Staates Utah besteht. Das Geschäft von SFLLC besteht darin, auf Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen Werbung zu erstellen, die aus Profilen börsennotierter Unternehmen bestehen, Marketingkampagnen durchzuführen, einschließlich Pay-per-Click- (PPC)-Marketing, E-Mail-Marketing, Native Advertising sowie Display-Werbung, und die Websites der Kunden nach deren Ermessen zu pflegen oder zu aktualisieren. Die Geschäftsadresse von SFLLC lautet 1389 Center Drive, Suite 200, Park City, Utah, 84098. SFLLC kann per E-Mail unter info@sidewaysfrequency.com kontaktiert werden.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium Corp. ist ein auf mehrere Rohstoffe fokussiertes Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Uran-Vanadium-Projekts Wray Mesa in Utah konzentriert, zusätzlich zu seinem Edelmetallportfolio, das die in der Entwicklungsphase befindliche Mine Independence, die an die Mine Phoenix-Fortitude von Nevada Gold Mines in Nevada angrenzt, das Goldprojekt Napoleon in British Columbia und ein Paket von Gold-Claims im Yukon umfasst. Das Projekt Wray Mesa umfasst 6.282 Acres im Zentrum des produktiven Bergbaureviers Uruvan in Utah. Dort wurden in der Vergangenheit zahlreiche Bohrungen niedergebracht und mehr als 500 dieser Bohrungen grenzten mehrere mineralisierte Zonen ab. Das Projekt Independence beherbergt eine nachgewiesene und angedeutete Ressource von 334.300 Unzen Gold (28 Mio. Tonnen mit 0,41 g/t Gold) sowie eine vermutete Ressource von 847.000 Unzen Gold (9 Mio. Tonnen mit 3,22 g/t Gold) mit erheblichen Anteilen an Silber als Nebenprodukt. Im Rahmen einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) im Jahr 2021 wurde ein kostengünstiger Haufenlaugungsbetrieb mit Schwerpunkt auf den oberflächennahen Ressourcen und einer Gesamtproduktionsmenge von 195.443 Unzen Gold ausgewiesen, für den sich die nachhaltigen Cash-Kosten (AISC) auf 1.078 US$ pro Unze Gold belaufen. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden. Die Goldprojekte im Yukon umfassen Quarzclaims mit einer Grundfläche von nahezu 8.000 Hektar, die Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Goldmineralisierung aufweisen, wie anhand einer historischen Stichprobe mit 144 g/t Gold deutlich wird.

Nexus Uranium weist Investoren darauf hin, dass die wirtschaftliche Erstbewertung nur vorläufigen Charakter hat, dass sie vermutete Mineralressourcen enthält, die aus geologischer Sicht zu spekulativ sind, um als Mineralreserven eingestuft werden zu können, und dass es keine Gewissheit gibt, dass die wirtschaftliche Erstbewertung realisiert werden wird. Das Unternehmen weist Investoren außerdem darauf hin, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität aufweisen, und dass die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Mineralressourcen ungewiss sind und dass diese nicht ausreichend erkundet wurden, um diese vermuteten Mineralressourcen als angedeutete Mineralressourcen einzustufen.

Das Unternehmen weist Investoren darauf hin, dass es die historischen Daten noch verifizieren muss und dass Stichproben von Natur aus selektiv sind und wahrscheinlich nicht den Durchschnittsgehalt der Proben auf dem gesamten Konzessionsgebiet repräsentieren.

