IRW-News: Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals gibt endgültige Genehmigung im Zusammenhang mit der Privatplatzierung von Anteilen bekannt

IRW-PRESS: Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals gibt endgültige Genehmigung im Zusammenhang mit der Privatplatzierung von Anteilen bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

20. August 2025 - Toronto, Ontario - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) (- https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-ceo-insight-on-trench-results-at-cruz-del-sur-and-stockwork-hills/ -) (Mogotes oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass man im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 2. Juni 2025, 16. Juni 2025, 7. Juli 2025 und 14. Juli 2025 die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSXV) für die nicht vermittelte Privatplatzierung von 111.200.000 Einheiten (jeweils eine Einheit) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 22.240.000 Dollar (das Angebot) erhalten hat. Im Zusammenhang mit der endgültigen Genehmigung des Angebots wurden Erlöse in Höhe von 3.737.933,20 $ an das Unternehmen freigegeben, die den Zeichnungserlösen aus dem Verkauf von 18.689.666 Einheiten entsprechen, die am 20. August 2025 aus der Treuhandschaft (die treuhänderisch verwahrten Einheiten) an ein verbundenes Unternehmen der Familie Braun freigegeben wurden.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen von Abschnitt 3.1 der National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues gibt Aster Blue Ltd. (Aster Blue) bekannt, dass sie im Zusammenhang mit der endgültigen Genehmigung des Angebots durch die TSXV und der Freigabe der treuhänderisch verwahrten Einheiten am 20. August 2025 insgesamt 45.000.000 Einheiten zu einem Gesamtzeichnungsbetrag von 9.000.000 Dollar erworben hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Mogotes (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (ein Warrant), wobei jeder ganze Warrant bis zum 4. Juli 2027 zum Preis von 0,40 Dollar pro Warrant-Aktie zum Erwerb einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) ausgeübt werden kann.

Vor Abschluss der zweiten Tranche des Angebots hielt Aster Blue keine Stammaktien des Unternehmens. Nach Abschluss des Angebots und unmittelbar nach der Freigabe der Escrow-Einheiten, die noch der Genehmigung durch die TSXV unterlagen, erwarb Aster Blue insgesamt 45.000.000 Einheiten, bestehend aus 45.000.000 Stammaktien und 22.500.000 Warrants. Zum heutigen Datum hält Aster Blue 45.000.000 Stammaktien, was etwa 11,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entspricht, sowie 22.500.000 Warrants, die in 22.500.000 Warrant-Aktien ausgeübt werden können. Unter der Annahme, dass die von Aster Blue gehaltenen Warrants zum jetzigen Zeitpunkt vollständig ausgeübt werden, könnte das Unternehmen auf teilweise verwässerter Basis etwa 16,97 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien besitzen.

Aster Blue hat die Stammaktien zu Anlagezwecken erworben. In Zukunft kann das Unternehmen von Zeit zu Zeit direkt oder indirekt zusätzliche Wertpapiere des Unternehmens erwerben (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ausübung der Warrants in Warrant-Aktien gemäß ihren jeweiligen Bedingungen) oder diese Wertpapiere veräußern, abhängig von einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen sowie andere verfügbare Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten. Die eingetragene Adresse von Aster Blue lautet Craigmuir Chambers Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands. Eine Kopie des von Aster Blue eingereichten Frühwarnberichts kann auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden. Für weitere Informationen oder um eine Kopie des betreffenden Frühwarnberichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Karla Suarez unter +41-22-888-0606.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im vielversprechenden Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Flaggschiffprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang desselben nord-südlich verlaufenden Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol - Aurora und Lunahuasi und Los Helados von NGEx Minerals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, President und Chief Executive Officer

Telefon: (647) 846-3313

E-Mail: info@mogotesmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Folgen

Twitter: https://x.com/mogotesmetals

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder eintreten werden. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit ausgesetzt sind, finden Sie im Lagebericht der Unternehmensleitung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80765

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80765&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6080111025

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.