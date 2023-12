CINTAS - Neues Allzeithoch nach Zahlen

Cintas Corp. - WKN: 880205 - ISIN: US1729081059 - Kurs: 589,950 $ (Nasdaq)

Cintas gab gestern vorbörslich Zahlen bekannt. Diese fielen sehr gut aus. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Gewinn von 3,49 USD je Aktie und einem Umsatz von 2,34 Mrd. USD gerechnet. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie und einen Umsatz von 2,38 Mrd. USD. Mit einem Plus von 6,55% war die Aktie gestern nach Micron der größte Gewinner im Nasdaq 100.

Die Cintas-Aktie befindet sich Jahrzehnten in einer langfristigen Rally. Diese Rally wurde ab März 2009 mehrfach beschleunigt. Am 13. Dezember 2021 bildete der Wert ein Allzeithoch bei 461,44 USD und konsolidierte danach mehrere Monate in einer bullischen Flagge.

Nach dem Ausbruch aus dieser Flagge am 11. November tat sich die Aktie zunächst damit schwer, den Aufwärtstrend vorzusetzen. Das Allzeithoch konnte in mehreren Anläufen nur knapp überwunden werden. Erst seit 26. Mai notiert der Aktienkurs konstant darüber. Seitdem kam es zu mehreren Kaufwellen. Am 13. Dezember notierte der Wert im Hoch bei 576,58 USD. Nach einigen Konsolidierungstagen kam es gestern zum Ausbruch.

Rally noch nicht am Ende

Kurzfristig hat die Cintas-Aktie noch Potenzial bis zur oberen Begrenzung der Rally seit Juni 2022. Diese Begrenzung verläuft heute bei 606,60 USD. Im langfristigen Kontext hat die Aktie wohl Potenzial bis zum Ziel aus der Flagge. Und dieses liegt vermutlich bei 1.028,13 USD.

Ein Rückfall unter das Tief vom Mittwoch bei 553,35 USD wäre kritisch für die Bullen. Denn dann müsste zunächst mit Abgaben gen 524,76-518,71 USD oder sogar einen Tick tiefer gerechnet werden.

Fazit: Die positive Reaktion auf die aktuellen Zahlen hat gestern das bullische Chartbild bestätigt. Die Aktie hat zwar ihr kurzfristigen Potenzial zu einem größeren Teil ausgereizt, bleibt aber langfristig interessant.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)