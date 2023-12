Frankreich: Etliche Mitarbeiter nach Firmenweihnachten von Airbus Atlantic krank

PARIS (dpa-AFX) - Ein Firmenweihnachtsessen ist in Frankreich für Dutzende Mitarbeiter wenig erfreulich ausgegangen. Etwa 100 Mitarbeiter von Airbus Atlantic erkrankten nach einem von dem Unternehmen organisierten Weihnachtsmittagessen, wie ein Sprecher des Flugzeugbauers Airbus am Samstag bestätigte. Sie litten demnach am 15. Dezember unter einer durchs Essen übertragenen Erkrankung. Alle Mitarbeiter hätten sich gut erholt, hieß es von Airbus. Man arbeite mit der zuständigen französischen Gesundheitsbehörde zusammen, um den Grund für die Erkrankungen zu finden.

Französische Medien hatten unter Verweis auf die Gesundheitsbehörde Pays de la Loire berichtet, dass mehr als 700 Mitarbeiter nach dem Firmenessen krank wurden. Sie hätten Durchfall gehabt und sich übergeben müssen. Die Gesundheitsbehörde reagierte auf eine Anfrage der dpa zunächst nicht./rbo/DP/he