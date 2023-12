VESTAS - Großaufträge beflügeln die Wind-Aktie

Vestas Wind Systems AS - WKN: A3CMNS - ISIN: DK0061539921 - Kurs: 28,605 € (XETRA)

Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas hat mehrere Großaufträge aus den USA und Australien erhalten. Bereits am 22. Dezember meldete Vestas Aufträge aus den USA im Volumen von insgesamt 2.542 MW für verschiedene Windkraftprojekte. Am zweiten Weihnachtsfeiertag informierte das Unternehmen über einen weiteren Auftrag im Volumen von 254 MW aus Australien. Die Vestas-Aktien konnten sich am Mittwochvormittag angesichts der Auftragsflut um zeitweise rund 7 % verteuern. Auch Wettbewerber von Vestas wie Siemens Energy konnten deutlich zulegen (Quelle: stock3 Newsflash).

Aktie am Jahreshoch und jetzt?

Mit der steilen Rallybewegung der letzten Wochen erreicht die Aktie jetzt die Widerstandszone der Jahreshochs bei 28,40 - 29,22 EUR. Damit ist das erste Etappenziel der letzten Analyse erreicht.

Ist das Rallypotenzial damit ausgereizt? Diese Frage dürfte Trader und Anleger jetzt beschäftigen. Wie es bei der Vestas-Aktie weitergehen könnte, ist unserer ausführlichen Big-Picture-Analyse aus dem November zu entnehmen.

Vestas-Wind-Systems-Aktie Chartanalyse

