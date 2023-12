ALLIANZ - Bullen direkt wieder in Kauflaune

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 242,050 € (XETRA)

Der Kursrücksetzer am 14. Dezember dürfte die Käuferseite bei der Allianz-Aktie nur kurz verunsichert haben. Aktuell nimmt der Wert im Rahmen des steilen, Anfang November gestarteten Aufwärtsimpulses wieder Anlauf auf die mittelfristige Kurszielmarke bei 243,20 EUR.

Über dieser Hürde sollte der kurzfristige Zielbereich bei 245,60 - 246,25 EUR angelaufen werden. Und oberhalb des Jahreshochs könnte die Aktie des Versicherers in der Folge direkt weiter bis 253,00 - 256,00 EUR steigen.

Pullback an die Hochs der Jahre 2020 und 2022 wäre unproblematisch

Ein wenig hallt der Kursrutsch von Mitte Dezember aber noch nach und so könnte bei einem Scheitern an der Zielmarke bei 243,07 EUR doch noch ein Bruch des Zwischentiefs bei 237,90 EUR für Abgabedruck sorgen. Allerdings dürften die Bullen nach einer Korrektur bis 234,05 und 232,60 EUR wieder in das Geschehen eingreifen.

Unterhalb dieser Supportzone und dem Zwischentief bei 228,70 EUR könnte der bullische Jahresauftakt allerdings ins Wasser fallen und ein Einbruch bis 216,05 EUR belasten.

Allianz-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)