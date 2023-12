Doppelte Abbuchungen wegen technischer Störung - Rückerstattungen

WIEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Einkäufen vor Weihnachten ist durch Pannen bei einem Bezahldienstleister einigen Kunden zu viel Geld abgebucht worden - der Schaden soll jedoch bereits behoben sein. Bei einem Teil der Visa-Transaktionen sei am Samstag vor Heiligabend doppelt Geld abgebucht worden, bestätigte der Bezahldienstleister Payone GmbH am Freitag auf Anfrage. "Die Störung ist mittlerweile vollumfänglich behoben", hieß es. Die doppelt verarbeiteten Transaktionen seien vollständig rückerstattet worden. "Die Korrektur auf den Kontoauszügen der Karteninhaber wird für die betroffenen Karteninhaber in Kürze sichtbar sein." Zuvor hatten mehrere Medien über die fehlerhaften Abbuchungen etwa bei Einkäufen in verschiedenen Supermärkten berichtet./irs/DP/he