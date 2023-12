SM Energy erhöht die Dividende

Der amerikanische Energiekonzern SM Energy Co. (ISIN: US78454L1008, NYSE: SM) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,18 US-Dollar an seine Investoren ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 5. Februar 2024 (Record date: 19. Januar 2024). Im Vergleich zum Vorquartal (0,15 US-Dollar) ist dies eine Anhebung un 20 Prozent. Die Erhöhung wurde bereits Anfang November 2023 avisiert.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen mit Firmensitz in Denver, im US-Bundesstaat Colorado, 0,72 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 39,07 US-Dollar (Stand: 28. Dezember 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,84 Prozent.

Der Erdöl- und Erdgasproduzent SM Energy ist 1908 gegründet worden. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 betrug der operative Umsatz 640,90 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 835,45 Mio. US-Dollar), wie am 2. November 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 222,34 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 481,24 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 12,17 Prozent im Plus (Stand: 28. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,65 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de