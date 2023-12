WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Januar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 11. Januar 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/23 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 12/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/23 (vorläufig) 09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/23 10:30 PRT: Verbraucherpreise 12/23 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/23 17:00 RUS: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung) HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen DEU: Börse bis 14.00 h, GBR bis 13.30 h, US-Anleihenmarkt bis 20.00 h ---------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 31. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. JANUAR TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/23 (2. Veröffentlichung) HINWEIS Feiertag "Neujahr" AUT / BEL / DNK / DEU / FIN / FRA / GBR / HKG / ITA / LUX / NLD / AUS / PRT / SWE / CHE / SGP / KOR / USA - Börsen geschlossen RUS / JPN / CHN - Börsen geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. JANUAR TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/23 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/23 09:45 ITA: PMI Verbarbeitendes Gewerbe 12/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 11/23 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/23 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/23 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Bauinvestitionen 11/23 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/23 (2. Veröffentlichung) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. JANUAR USA: Kfz-Absatz 12/23 TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/23 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/23 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 12/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/23 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 13.12.23 ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Neugeschäftsmeldung Q4/23 08:00 GBR: Next, Q4-Umsatz 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q1-Zahlen 14:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/23 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 12/23 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 12/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/23 (vorläufig) 09:15 ESP: PMI Dienste 12/23 09:45 ITA: PMI Dienste 12/23 09:50 FRA: PMI Dienste 12/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 12/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen 12/23 10:00 EUR: PMI Dienste 12/23 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 12/23 (2. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/23 (vorläufig) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 12/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Dienste 12/23 (2. Veröffentlichung) ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN FRA: Sodexo, Q1-Umsatz USA: Constellation Brands, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 12 /23 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 12/23 (vorläufig) 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 11/23 09:00 CZS: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUS: Verbraucherpreise 12/23 (vorläufig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 12/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/23 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/23 (vorläufig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/23 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/23 14:30 USA: Handelsbilanz 11/23 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/23 16:00 USA: ISM Services Index 12/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/23 (endgültig) ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Robert Bosch GmbH Pk von der Messe CES (Online) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/23 08:00 DEU: Handelsbilanz 11/23 08:30 CHE: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2023 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/23 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 11/23 ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrieproduktion 08/23 08:45 FRA: Handelsbilanz 11/23 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 11/23 14:30 USA: Handelsbilanz 11/23 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland TERMINE SONSTIGES 10:30 DEU: Messe Heimtextil, Eröffnungs-Pressekonferenz 14:00 CHE: WEF Davos, Pressekonferenz zu den Schwerpunkten des Weltwirtschaftsforums (15. und 19. Januar) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 DEU: BMW-Stammwerk München - Um- und Neubau für Produktion der E-Auto-Modellgeneration «Neue Klasse» ab 2026 TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Industrieproduktion 11/23 10:00 ITA: Einzelhandel 11/23 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (wöchentlich) 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 11/23 TERMINE SONSTIGES DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Industrieproduktion 11/23 10:00 ITA: Industrieproduktion 11/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Stundenlohn 12/23 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/23 20:00 USA: Haushaltssaldo 12/23 TERMINE SONSTIGES 10:00 DEU: Online-Pressegespräch «Ernährungs- und Agrarpolitik: Was steht an 2024?» des WWF, Berlin ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi