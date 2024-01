Schwach ins Neue Jahr | Apple Abstufung

Das Neue Jahr beginnt mit Gewinnmitnahmen. Der Dow Jones und S&P 500 sind neun Wochen in Folge gestiegen. Die längste Gewinnstrecke seit Februar 2019 und Januar 2004. Neben den zunehmenden geopolitischen Spannungen im Roten Meer, stehen Chinas teils enttäuschende Wirtschaftsdaten im Fokus. Die Aktivitäten der Industrie und Dienstleister lagen im Dezember leicht unter den Erwartungen des Marktes. Die Aktien von Apple leiden unter einer Abstufung von Barclays. Außerdem warten Marktteilnehmer auf die Auslieferungszahlen von Tesla. Analysten schätzen, dass im vierten Quartal 483.000 Autos ausgeliefert wurden. BYD hat im gleichen Zeitraum 526.000 Fahrzeuge ausgeliefert und verdrängt Tesla damit erstmals auf den zweiten Platz.



00:00 Intro

00:24 Längste Gewinnstrecke seit 2004

01:28 Wochenausblick (u.a. JOLTS)

04:05 Optimismus an den Märkten | Startschuss Berichtssaison

05:54 Saisonale Trends

07:35 Bank of America zur Positionierung

09:05 Rivian

10:56 BYD verdrängt Tesla | Li Auto, Xpeng, Nio

14:00 Wirtschaftsdaten China | Alibaba, Baidu

16:29 Apple Abstufung

17:35 AMD | Intel | Unity Software

18:50 Flugticket-Preise | Delta Air | Carnival

19:55 Geopolitische Schlagzeilen

21:25 Chevron



