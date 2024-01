2024 – was bringt das neue Jahr? Teil 2: Rohstoffe - Charttechnik mit Rüdiger Born

Heute gilt unsere Aufmerksamkeit den wichtigen Commodites Rohöl, Erdgas, Gold und Silber.

📺 YouTube-Kanal abonnieren

Gerade hat das neue Jahr begonnen, da stellt sich natürlich die Frage, was bringt 2024 für uns und die Märkte? Zuletzt hatten wir auf das große Bild der Indizes geblickt. Heute gilt unsere Aufmerksamkeit den wichtigen Commodities Rohöl, Erdgas, Gold und Silber. Was ist für das neue Jahr zu erwarten und lassen sich hier überhaupt im großen Bild sinnvolle Vorhersagen machen? In dieser Ausgabe der BNP Paribas BORN Akademie wollen wir uns diesen Fragen widmen und dabei natürlich auch einen genauen Blick auf die relevanten Märkte werfen. Neben den wichtigsten Indizes blicken wir dabei auch auf den Chart von BYD, LVMH, Eckert & Ziegler, AutoZone, Coinbase, Palladium und noch einige mehr. Ich freue mich auf Euch!

📈 Alle Realtime-Kurse

🛈 Weitere Infos zur Sendung



🌐 BNP Paribas Zertifikate im Web

Unsere Produkte

► Zertifikate

► Knockouts

► Optionsscheine

► Faktor Zertifikate

📱Realtimekurse und Produkte in der App

► iOS

► Android

🧾 Wichtige rechtliche Hinweise

Datum und Uhrzeit der ersten Verbreitung der Empfehlung: 03.01.2024 18.30 Uhr

Grundsätze zur Weitergabe von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen sowie Informationen über eigene Interessen und Interessenkonflikte

Informationen über Interessen und Interessenkonflikte des Erstellers