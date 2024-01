MARATHON DIGITAL - 190%-Rally mit Ansage!

Marathon Digital Holdings Inc - WKN: A2QQBE - ISIN: US5657881067 - Kurs: 22,920 $ (Nasdaq)

Am 22. November wurde eine Tradingchance bei der Marathon-Digital-Aktie definiert, noch am selben Tag wurde das Signal getriggert. Die Rallyziele wurden bei 19 und 31 USD beziffert, am 27. Dezember erreichte die Aktie ein neues Jahreshoch bei 31,30 USD. Von dort aus kippt das Papier jetzt deutlich zurück.

Chart aus den stock3 Tradingchancen vom 22.11.2023:

Die mittel- und langfristigen Aussichten bei dem Wert bleiben positiv, im Big Picture wurde eine inverse SKS vollendet. Mit dieser Bodenformation könnte die Abwärtskorrektur seit dem Mehrjahreshoch im Jahr 2021 abgeschlossen sein.

Demnach könnte eine Rally in Richtung des 2021er Hochs bei 83,45 USD folgen. Vorher wären Pullbacks bis 18 - 20 USD möglich, wo sich Einstiegschancen am Ausbruchslevel bieten könnten.

Langfristiger Wochenchart seit Mai 2020:

Marathon-Digital-Aktie Wochenchart

Wie könnte man jetzt vorgehen?

Kurzfristig könnte es zu weiteren Gewinnmitnahmen kommen, ein Pullback an das Ausbruchslevel wäre das Idealszenario. Allerdings könnte es im steilen Rallymodus sein, dass das Ausbruchslevel bei 18 - 20 USD nicht mehr ganz erreicht wird.

Sollte die Aktie aber nochmals dort bei 18 - 20 USD aufschlagen, könnten sich antizyklische Einstiege anbieten. Ebenso ein kleines Stück darunter, bei 15,44 - 16,38 USD notieren wichtige EMAs im Tages- und Wochenchart.

Absicherungen für langfristige Trades könnten ab jetzt z.B. unterhalb von 14 USD gesetzt werden. Ein Abrutschen unter 14 USD auf Wochenschlusskursbasis würde das Rallyszenario im Big Picture auf Eis legen.

Fazit: Die ideale Rallystrecke wurde abgespult. Die laufende Korrektur könnte sich preislich und zeitlich noch etwas ausdehnen und am Triggerbereich des großen Kaufsignals im Big Picture neue Einstiegschancen bieten. Wie auch immer sollte man bei diesem hochspekulativen Wert vorsichtig agieren und vor allem die Kursentwicklung des Bitcoin im Auge behalten. Die Nummer 1 der Kryptowährungen gibt auch die Marschrichtung für die Krypto-Aktien an.

Marathon-Digital-Aktie Chartanalyse

