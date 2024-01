Direkt zum Video auf YouTube

Wir blicken heute auf das Ergebnis der Santa-Claus-Rally und was das für den Januar bedeutet. Daraus können sich erste Schlussfolgerungen für das gesamte Jahr ergeben.

Derweil crashen die Aktien von Evotec. Was die heftige Bewegung verursacht hat und was das für die Aktie bedeutet, darüber spricht Martin in der heutigen Sendung. Bei Aixtron zerren Gewinnmitnahmen am Kurs. Auch dafür gibt es einen guten Grund...