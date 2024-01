IONOS – Auf zum nächsten Rallyhoch?

IONOS Group SE - WKN: A3E00M - ISIN: DE000A3E00M1 - Kurs: 17,000 € (XETRA)

Ich gebe zu, als Charttechniker, der sich zudem schwerpunktmäßig auf die großen Basiswerte konzentriert, musste ich erst einmal nachlesen, was IONOS eigentlich macht. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Hosting-Services, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur, wobei man sich schwerpunktmäßig an mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen und Selbstständige richtet. Ein Großteil der Umsätze wird in Deutschland generiert und das Unternehmen wurde 1998 gegründet.

Kurze Historie!

An der Börse scheint das Unternehmen noch nicht lange zu sein, zumindest nicht meiner Kurshistorie nach. Diese beginnt Anfang 2023. Dabei war die bisherige Entwicklung alles andere als überzeugend. Selbst nach den jüngsten Kursgewinnen, die seit November immerhin ca. 50 % betragen, notiert die Aktie noch unterhalb ihres ersten Kurses bei 18,40 EUR.

Anleger hatten es in der Aktie also alles andere als leicht. Jetzt kommt jedoch Hoffnung auf. Hierbei müssen zwei Chartformationen erwähnt werden. Zum einen lässt sich die Gesamtentwicklung der letzten Monate als Doppelboden interpretieren. Die Nackenlinie bei 16,10 EUR wurde bereits überwunden und damit das Kaufsignal aktiviert.

In den vergangenen Tagen kam es in der Aktie zu einer kleinen Konsolidierung. Diese lässt sich als bullische Flaggenformation interpretieren und mit den heutigen Kursgewinnen könnte bereits wieder der Startschuss für eine neue Kaufwelle erfolgt sein. Trifft dies zu, wären Gewinne zum Allzeithoch möglich.

Tradingidee IONOS: Aktive und risikofreudige Trader können die IONOS-Aktie kaufen. Idealerweise schließt der Kurs heute oberhalb von 17,08 EUR mit einer schönen weißen Tageskerze. Dies sollte den Startschuss für eine Kaufwelle auf 18,45 EUR bilden, während man auf der Unterseite nicht mehr unter 16,65 EUR zurückfällt. Mittelfristig könnte dann auf ein Erreichen der Ziele aus dem Doppelboden spekuliert werden. Diese liegen bei ca. 18,86 EUR, gefolgt von ca. 20,80 EUR.

Fazit: Das Leiden in der IONOS-Aktie könnte vorbei sein. Mittelfristig besteht die Möglichkeit weiter anziehender Notierungen, auch in den Preisbereich von 21 EUR und darüber hinaus.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

IONOS Group SE Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)