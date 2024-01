GNW-Adhoc: The Coretec Group verschiebt Telefonkonferenz für Aktionäre vom 11. Januar auf einen späteren Zeitpunkt

^ANN ARBOR, Michigan, Jan. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Coretec Group (https://thecoretecgroup.com) (OTCQB: CRTG), Entwickler von aktiven Siliziumanodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS) für EV-, Cleantech- und 3D-Display-Technologie, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen seine für den 11. Januar 2024 geplante Telefonkonferenz für Aktionäre (https://thecoretecgroup.com/press-releases/the-coretec-group-to-host- a-shareholder-call-on-january-11-to-highlight-2023-milestones-and-endurion- update/) auf ein späteres Datum verschieben wird, da es versucht, Details zu neuen, vielversprechenden Unternehmensentwicklungen zu finalisieren und in die Präsentation einzubeziehen. Die Führung von The Coretec Group bedankt sich für die Geduld der Investoren und Interessengruppen und freut sich darauf, bemerkenswerte Entwicklungen, einschließlich der neuesten Nachrichten über das Endurion (https://thecoretecgroup.com/technology/endurion/)-Programm, in naher Zukunft mitzuteilen. Das Unternehmen wird zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Monat aktualisierte Informationen über die neu angesetzte Telefonkonferenz für Aktionäre bekanntgeben. In der Zwischenzeit bittet die Führung von The Coretec Group alle, die an weiteren Updates interessiert sind, die Profile des Unternehmens auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/24789881) und X (früher Twitter) (https://twitter.com/CoretecGroupInc) zu verfolgen. Über The Coretec Group The Coretec Group, Inc. ist ein in Ann Arbor, Michigan, ansässiger Entwickler von technischem Silizium und nutzt sein Fachwissen zur Entwicklung von Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien, die sich schneller aufladen und länger halten. Dieses Programm heißt Endurion. Silizium kann theoretisch eine bis zu 10-mal größere Menge an Lithiumionen aufnehmen als herkömmlicher Grafit. Mit seinem unternehmenseigenen Micron- und Nanopartikel-Ansatz lädt Endurion Silizium in die Batterieanode. Eine bescheidene Erhöhung des Siliziumgehalts wird den Markt für Elektrofahrzeuge und andere Energiespeicheranwendungen revolutionieren. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen sein technisches Silizium, um ein Portfolio anderer energieorientierter Produkte zu entwickeln, darunter Festkörperbeleuchtungen (LEDs), Halbleiter und druckbare Elektronik. Coretec entwickelt CSpace weiter, seine volumetrische 3D-Displaytechnologie mit einer breiten Palette von Anwendungen, einschließlich medizinischer Bildgebung, Automobile und anderer. Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com (https://thecoretecgroup.com/). Folgen Sie The Coretec Group auf: X (früher Twitter) - @CoretecGroupInc (https://twitter.com/CoretecGroupInc) LinkedIn - www.linkedin.com/company/24789881 (http://www.linkedin.com/company/24789881) YouTube - www.youtube.com/channel/UC1IA9C6PoPd1G4M7B9QiZPQ/featured (http://www.youtube.com/channel/UC1IA9C6PoPd1G4M7B9QiZPQ/featured) Zukunftsgerichtete Aussagen Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen von The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten enthalten, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen. Diese Risiken und Ungewissheiten werden in unseren Unterlagen, die wir bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht haben, ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Ungewissheiten enthalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, Korrekturen an den zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar. Ansprechpartner des Unternehmens: The Coretec Group, Inc. Lindsay McCarthy info@thecoretecgroup.com +1 (866) 916-0833 Pressekontakt: Spencer Herrmann FischTank PR coretec@fischtankpr.com +1 (518) 669-6818 °