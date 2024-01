INTUITIVE SURGICAL - Satter nachbörslicher Kurssprung dank guter vorläufiger Zahlen

Intuitive Surgical Inc. - WKN: 888024 - ISIN: US46120E6023 - Kurs: 330,460 $ (Nasdaq)

Neben der gestiegenen Nachfrage nach dem robotergestützten Operationssystem bei der Krebstherapie in Europa, gaben Verantwortliche von Intuitive Surgical an, dass insbesondere der Einsatz in China wieder deutlich zunehme. Vor einem Jahr noch waren Operationen pandemiebedingt rückläufig. Insgesamt stieg der Umsatz im Teilbereich "Systems" von 420,70 Millionen USD auf 480 Millionen USD. Nach den vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal soll der Gesamtumsatz der Firma auf 1,93 Milliarden USD steigen, was einem Plus von 17 % entspricht und die Schätzungen von 1,87 Milliarden USD leicht übertreffen würde. Die Aktie von Intuitive Surgical kann in der Nachbörse 5,82 % auf 348,00 USD zulegen (siehe auch violette Markierung im Chart).

Topbildung vorerst verhindert

Für die Aktie könnte dieser Kurssprung im heutigen regulären Handel einen Befreiungsschlag bedeuten. Denn auf dem Weg zum Allzeithoch bei 369,69 USD aus dem Jahr 2021 war der Wert zuletzt in eine Korrektur übergegangen und drohte seinen Aufwärtstrend noch vor dem Kursziel bei 344,00 USD zu beenden.

Dieses Risiko besteht im Falle einer schwächeren Eröffnung oder einem deutlichen Abverkauf nach einem Sprung auf 348,00 USD zwar weiterhin. Doch der fundamental getriebene Anstieg könnte heute auch dafür sorgen, dass im zweiten Anlauf nach Ende Dezember diesmal ein Ausbruch über 350,00 USD gelingt und damit das Rekordhoch direkt attackiert wird. Kurse über 369,69 USD würden den Weg für eine Rally bis 385,00 - 391,00 USD freimachen.

Erst ein Bruch der 325,00-USD-Marke wäre aktuell ein Zeichen für eine kurzfristige Topbildung. In diesem Fall würde auch die gute Nachricht von gestern verpuffen und ein Abverkauf bis 304,50 USD anstehen.

Übrigens hält unsere Trademate-Experting Lisa Giering seit über einem Jahr eine Position auf Intuitive Surgical in ihrem "Buy and Hold" - Depot. Mehr zu stock3 Trademate gibt es unter diesem Link.

Intuitive Surgical Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)