TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Januar 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Januar 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Umsatz 2023 07:00 DEU: Südzucker, 9Monatszahlen 07:30 DEU: About You, Q3-Zahlen 07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Tesco, Q3 & Christmas Trading Update 08:00 GBR: Marks & Spencer, Christmas Trading Update 09:00 CHE: Swiss Life Asset Managers, Economic Outlook 2024 09:00 CHE: ABB, Medienevent zu Robotik-Ankündigung 09:30 CHE: Ernst & Young, Bankenbarometer 2024 (Pressekonferenz) TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Industrieproduktion 11/23 10:00 ITA: Industrieproduktion 11/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Realeinkommen 12/23 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/23 TERMINE SONSTIGES 10:00 DEU: Online-Pressegespräch «Ernährungs- und Agrarpolitik: Was steht an 2024?» des WWF, Berlin 10:00 DEU: Eröffnung DB-Instandhaltungswerk für ICE 4-Züge mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke 10:30 DEU: Online-Pressegespräch des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) zum Jahresauftakt mit der Vorsitzenden der BDEW-Hauptgeschäftsführung Kerstin Andreae

