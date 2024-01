Trading-Chance Starbucks: Gap fast geschlossen … nach oben könnte wieder etwas gehen

Werbung

Rechnen die Trader jetzt mit einem Wachstums-Effekt durch sinkende Zinsen oder nicht? Wenn ja – und das spiegelt der Gesamtmarkt ja wider – sollte die Starbucks-Aktie nach ihrer kräftigen Korrektur über kurz oder lang nach oben drehen: Eine Trading-Chance Long.

Als die Kaffeehauskette Starbucks am 2. November das Ergebnis des dritten Quartals vorlegte, machte die Aktie einen Riesensatz nach oben, stieg zwei Wochen lang weiter und begann dann eine Konsolidierung. Doch aus der Konsolidierung wurde eine umfassende Korrektur, die die Kurslücke, welche durch die Reaktion auf die starke Bilanz entstanden war, schon fast wieder geschlossen hat, was heißt:

Die Analysten sehen Starbucks deutlich höher

Der Kurs hat die positive Reaktion des Marktes wieder eliminiert, die guten Zahlen (Umsatz- und Gewinnprognose beide übertroffen) aber bestehen fort. Und wenn, wie der Markt das gerade spielt, Preisdruck und zinsen 2024 sinken, das Wachstum aber vor allem im Konsum dadurch durchstarten soll, dann müsste Starbucks in diesem Jahr erneut tadellose Chancen auf einen steigenden Gewinn pro Aktie haben. Was hieße: Da wäre jetzt, nach knapp zwei Monaten Korrektur, wieder Luft nach oben.

Und diese Ansicht teilen auch die meisten Analysten. Kein Experte sieht die Aktie derzeit als Verkaufskandidat, selbst das niedrigste aller Kursziele liegt mit 100 US-Dollar über dem derzeitigen Kurs, das durchschnittliche Kursziel liegt mit 113 US-Dollar gut 20 Prozent höher. Und nicht nur die Einschätzungen der Experten machen einen Long-Trade jetzt spannend:

Quelle: marketmaker pp4

Überverkauft über einer soliden Supportzone

Neben der unteren Begrenzung des Gaps, sprich der Kurslücke, die sich bei 91,35 US-Dollar befindet, sehen wir direkt darunter noch eine Supportzone zwischen 89,21 und 90,55 US-Dollar. Mit Blick auf die durch diesen Abstieg seit Mitte November deutlich günstiger gewordene Bewertung der Aktie kann diese Supportzone durchaus Basis eines Aufwärtsschwenks werden, zumal die Starbucks auf markttechnischer Ebene bereits im überverkauften Terrain unterwegs ist. Eine interessante Gemengelage für risikofreudige Trader

Diese markante Supportzone kann halten – ein Long-Trade für Risikofreudige!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 65,717 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3,35 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 85 US-Dollar in der Aktie ansetzen, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0950 einem Kurs von ca. 1,73 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Starbucks lautet HB5TPG.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 99,56 US-Dollar, 100,99 US-Dollar, 104,46 US-Dollar, 107,66 US-Dollar

Unterstützungen: 91,35 US-Dollar, 90,55 US-Dollar, 89,21 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Starbucks

Basiswert Starbucks WKN HB5TPG ISIN DE000HB5TPG3 Basispreis 65,717 US-Dollar K.O.-Schwelle 65,717 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,35 Stop Loss Zertifikat 1,73 Euro

