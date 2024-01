AIRBUS - Das nächste große Ziel vor Augen

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 144,680 € (XETRA)

Mit dem Trendwechsel am Support bei 120,08 EUR setzte sich bei der Airbus-Aktie Ende Oktober eine dynamische Aufwärtsbewegung in Gang, die auch den Bereich des Allzeithochs aus dem Januar 2020 bei 139,40 EUR hinter sich ließ. Seither zieht der Wert wie prognostiziert an das mittelfristige Fibonacci-Projektionscluster von 147,24 bis 148,87 EUR an.

An dieser Stelle könnte der Aufwärtstrend der letzten Monate sein Potenzial ausgeschöpft haben und bei einem Abverkauf unter 136,60 EUR sogar von einer übergeordneten Gegenbewegung bis 128,46 EUR und später 120,08 EUR abgelöst werden.

Sollte es den Bullen allerdings in den kommenden Tagen gelingen, die Supportmarke bei 139,40 EUR zu verteidigen und den Zielbereich um 149,00 EUR zu "überfliegen", wäre mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends zu rechnen, der in diesem Fall bis 153,00 - 155,00 EUR reichen kann.

Airbus Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)