dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 11.01.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: US-Börsenaufsicht genehmigt Bitcoin-Fonds - Kurs über 47 000 Dollar

WASHINGTON - Die Digitalwährung Bitcoin hat in den USA einen Schritt hin zum Anlagen-Mainstream gemacht. Die Wertpapieraufsicht SEC öffnete am Mittwoch den Weg für börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETF). Dieser Schritt war erwartet worden. Am Vortag hatte eine gefälschte Mitteilung auf dem gehackten Account der SEC bei Elon Musks Online-Dienst X (vormals Twitter) die Erlaubnis für kurze Zeit vorweggenommen.

Mercedes-Benz verliert im vierten Quartal an Boden - Jahresabsatz stabil

STUTTGART - Ein Absatzrückgang im vierten Quartal hat dem Autobauer Mercedes-Benz die Jahresbilanz vermiest. Insgesamt setzte der Konzern im vergangenen Jahr 2,04 Millionen Pkw in seiner Autosparte ab, wie er am Donnerstag mitteilte. Das war in etwa so viel wie ein Jahr zuvor. Die Stuttgarter kamen im vierten Quartal 2023 auf 514 000 verkaufte Autos, ein Minus von vier Prozent. Insbesondere Lieferengpässe bei 48-Volt-Batterien, aber auch der Modellwechsel bei der wichtigen E-Klasse hatten zuletzt belastet. Mit den Verkäufen liegt Mercedes weiter hinter dem Erzrivalen BMW , der im vergangenen Jahr 2,56 Millionen Autos seiner Marken verkaufte und damit um 6,5 Prozent zulegen konnte. Die VW -Tochter Audi auf Rang drei lieferte 1,9 Millionen Autos aus und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahr.

ROUNDUP: Südzucker dank Zuckerpreisen mit Zuwächsen - Prognose bestätigt

MANNHEIM - Der Südzucker-Konzern kann weiter auf das gut laufende Zuckergeschäft bauen. Im dritten Geschäftsquartal (Ende November) zog der Konzernumsatz im Jahresvergleich um knapp neun Prozent auf 2,70 Milliarden Euro an, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Das operative Ergebnis kletterte um fast 22 Prozent auf 268 Millionen Euro. Südzucker hatte bereits Mitte Dezember in Aussicht gestellt, dass der Vorjahreswert von 220 Millionen Euro dank des guten Laufs bei den Zuckerpreisen deutlich übertroffen werden dürfte. Die Aktie legte am Donnerstag leicht zu.

Kaum Shopping-Laune: About You senkt Umsatzprognose - Kostenseite verbessert

HAMBURG - Die schwache Konsumstimmung belastet das Wachstum des Online-Modehändlers About You . Das Management reduzierte seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Seine Kosten bekommt About You aber immer besser in den Griff: Die Prognose für das operative Ergebnis wurde bestätigt und auch im dritten Quartal lief es hier besser als erwartet. Die Aktie legte mit einem Plus von 23 Prozent kräftig zu und zog dabei auch andere Branchenwerte wie Zalando nach oben.

ROUNDUP: Großküchenausrüster Rational verdient mehr als erwartet - Aktie steigt

LANDSBERG - Der Großküchenausrüster Rational hat dank eines starken Schlussquartals im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. So verbuchte das Unternehmen Rekordzahlen bei Umsatz und operativem Ergebnis. Das Wachstum kam dabei vor allem aus Amerika und aus Asien, das von einer Erholung des chinesischen Geschäfts profitierte. Ein nachlassender Kostendruck sorgte für eine überproportionale Ergebnisverbesserung. Der im Mittelwerte-Segment MDax notierten Aktie gab dies am Donnerstag Auftrieb.

SAP einigt sich mit US-Behörden auf Zahlung von gut 220 Millionen Dollar

WASHINGTON - Der Softwarekonzern SAP legt eine Auseinandersetzung mit US-Behörden gegen die Zahlung von mehr als 220 Millionen Dollar bei. Das US-Justizministerium und die Wertpapieraufsichtsbehörde SEC teilten die Einigung am Mittwochabend (MEZ) in Washington mit. Die Behörden hatten Vorwürfe geprüft, SAP habe bei Geschäften in Südafrika und Indonesien Regierungsvertreter bestochen. Der Aktienkurs von SAP regierte auf die Neuigkeiten nicht.

China: Autobranche sieht nach Rekord weniger Wachstum - Russland Hauptexportland

PEKING - Die Auto- und Nutzfahrzeugindustrie in China rechnet im neuen Jahr mit einem weniger schwungvollen Absatzwachstum als zuletzt. So dürften die Hersteller 2024 rund drei Prozent mehr Fahrzeuge an Händler absetzen als im Vorjahr, wie der Produzentenverband CAAM (Chinese Association of Automobile Manufacturers) am Donnerstag in Peking mitteilte. Im vergangenen Jahr war der sogenannte Großhandelsabsatz den Daten des CAAM zufolge um zwölf Prozent auf 30 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge gestiegen - ein Rekordwert. Ein Grund dafür waren Exporte nach Russland. Wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine haben sich westliche und japanische Autobauer mehrheitlich aus dem Geschäft in Russland zurückgezogen.

VW-Tochter Audi steigert Verkäufe deutlich

INGOLSTADT - Die Volkswagen -Konzerntochter Audi hat im vergangenen Jahr 1,9 Millionen Autos verkauft und die Auslieferungen damit um 17 Prozent gesteigert. In Europa, den USA und China habe man gute Zuwächse verzeichnet, sagte Vertriebschefin Hildegard Wortmann am Donnerstag. Der Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge am Gesamtverkauf betrug nur neun Prozent - die vierte E-Modellreihe soll im März starten.

