EQS-News: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Dr.-Ing. Jens Bodo Koch

PRESSEMITTEILUNG Oberndorf, 11. Januar 2024 Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Dr.-Ing. Jens Bodo Koch Der Aufsichtsrat der H&K AG hat Herrn Dr.-Ing. Jens Bodo Koch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft bestellt. Dr. Koch (51) ist seit Mai 2018 als Vorstandsvorsitzender bei dem traditionsreichen Handwaffenhersteller aus Oberndorf am Neckar tätig. Mit dem Beschluss des Aufsichtsrats verlängert sich sein Vertrag bis Ende Januar 2027. Dr. Rainer Runte, Aufsichtsratsvorsitzender der H&K AG, erklärt dazu: „Der Aufsichtsrat freut sich sehr, Herrn Dr. Koch für drei weitere Jahre mit der verantwortungsvollen Aufgabe des Vorsitzenden des Vorstands betrauen zu können. Während der letzten Jahre hat er Heckler & Koch in die Profitabilität und in ruhiges Fahrwasser zurückgeführt. Dabei ist es ihm gelungen, ein nachhaltiges Wachstum zu erzeugen und gleichzeitig das Unternehmen als unverzichtbaren Partner für Sicherheitskräfte zu etablieren, um so einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Freiheit und Demokratie zu leisten. Mit der Wiederbestellung von Herrn Dr. Koch setzt der Aufsichtsrat sein Ziel einer durch Kontinuität geprägten Personalverantwortung fort. Herr Dr. Koch wird nunmehr verstärkt die Unternehmensstrategie, insbesondere die innovative Weiterentwicklung unserer Produktsysteme sowie die Ausrichtung des Unternehmens in unseren Märkten, vorantreiben.“ Nach seiner Vertragsverlängerung sagte der Vorstandsvorsitzende Dr.-Ing. Jens Bodo Koch: „Heckler & Koch in diesen besonderen Zeiten zu leiten, ist mir Ehre und Verpflichtung zugleich. Ich freue mich darauf, den erfolgreichen Wachstums- und Innovationskurs fortsetzen zu können. Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es gelungen, die langfristigen Veränderungsprozesse erfolgreich umzusetzen. Die strategische Phase der „Zeitenwende“ stellt neue Anforderungen an unser Unternehmen, für die wir heute gut aufgestellt sind.“

