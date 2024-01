ADOBE - Aktie auf der Startrampe

Adobe Inc. - WKN: 871981 - ISIN: US00724F1012 - Kurs: 596,400 $ (Nasdaq)

Unlimited Turbo Optionsschein auf Adobe - WKN: PZ04M7 - ISIN: DE000PZ04M79 - Kurs: 4,020 € (BNP)

Die Adobe-Aktie befindet sich seit Oktober 2022 in einer Aufwärtsbewegung. Diese startete nach einem Test der Unterstützung bei 274,73 USD. im Juni 2023 durchbrach die Aktie die obere Begrenzung dieser Aufwärtsbewegung und den wichtigen Widerstand bei 451,15 USD. Über ein Zwischenhoch bei 570,24 USD zog der Wert bis auf ein Hoch bei 633,89 USD an.

Nach diesem Hoch konsolidierte der Wert einige Tage. Ein kurzer Rückfall unter 570,24 USD wurde in der letzten Woche gekauft. Die Aktie zog in der letzten Woche mit einer weißen Kerze an.

Chance auf weitere Rally

Die Adobe-Aktie hat vermutlich mit dem Anstieg in der letzten Woche die Konsolidierung seit 12. Dezember beendet. Sie hat nun Aufwärtspotenzial bis 633,89 USD, 650,98 USD und sogar an das Allzeithoch bei 699,50 USD.

Ein Rückfall unter das Tief aus der letzten Woche bei 563,34 USD wäre aber ein klarer Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 498,70 USD oder sogar 451,15 USD drohen.

Fazit: Die Grundlage für eine weitere Rally in der Adobe-Aktie ist geschaffen. Jetzt müssen die Bullen etwas daraus machen.

In meinem Musterdepot Active Trading bin ich in der letzten Woche in der Adobe-Aktie mittels DE000PZ04M79 long gegangen. Der Start der Position ist gelungen, da sie aktuell gut 19% im Plus notiert. Aber gewonnen ist damit noch nicht. Wie ich die Position weiter manage, könnte ihr in einem 14tägigen Test von stock3 Trademate oder stock3 Ultimate erfahren.

Adobe Systems Inc

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachte: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)