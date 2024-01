Monster Beverage - Flaggenausbruch als Katalysator

Im Oktober vergangenen Jahres vollzog die Aktie von Monster Beverage einen charttechnisch äußerst interessanten Pullback an die Kreuzunterstützung aus den alten Ausbruchsmarken bei knapp 50 USD und dem Basisaufwärtstrend der letzten Jahre (akt. bei 50,39 USD). Diesen „support“ hat der Titel in idealtypischer Weise genutzt. Übergeordnet kann die Kursentwicklung des letzten Jahres deshalb als trendbestätigende Flaggenkonsolidierung interpretiert werden. In diesem Kontext befindet sich das Papier gegenwärtig an einem neuralgischen Punkt. Gemeint ist die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 57,96 USD), die im Verlauf der vergangenen Woche übersprungen wurde. Dank dieses Befreiungsschlags entsteht nochmals ein prozyklisches Longsignal. Als Belohnung winkt nun der Vorstoß in „uncharted territory“ – sprich ein Spurt über das bisherige Rekordhoch bei 60,47 USD. Das rechnerische Mindestkursziel – abgeleitet aus der o. g. Flagge - lässt sich sogar auf 67 USD taxieren. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes die 38-Wochen-Linie (akt. bei 56,08 USD) an.

Monster Beverage (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Monster Beverage

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

