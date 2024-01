NETFLIX - Wie steht die Aktie vor den Quartalszahlen da?

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 492,080 $ (Nasdaq)

In den USA wird heute nicht gehandelt. Wir nutzen diese Ruhe, um einen Blick auf die Netflix-Aktie zu werfen. Kurz vor den am 23. Januar anstehenden Quartalszahlen präsentiert sich die Aktie in einem langfristig bullischen Gewand. Anleger waren in den vergangenen Monaten bereit, hohe Preise für eine Netflix-Aktie zu bezahlen, aber ist die Aktie auch so viel wert?

Der Markt zweifelt!

An dieser Stelle könnten wir es uns einfach machen. Eine Aktie ist immer das wert, was der Markt momentan auch bereit ist, zu zahlen. Aktuell sprechen wir dabei von Preisen knapp unterhalb der 500-US-Dollar-Marke. Nun aber zurück zu Netflix.

Nun aber zurück zu Netflix. Wie der langfristige Chart zeigt, darf man es sich auch in Netflix nicht so leicht machen. Bereits seit gut drei Jahren gibt es ab ca. 466 USD ein kräftiges Tauziehen zwischen Bullen und Bären und letztlich konnte sich der Aktienkurs nur vergleichsweise geringe Zeit oberhalb aktueller Notierungen halten. Dies birgt ein entsprechendes Risiko. Netflix muss mit den kommenden Quartalszahlen überzeugen und das deutlich.

Kurzfristig eine holprige Angelegenheit

Dies kommt auch im kurzfristigen Kursgeschehen zum Ausdruck. So wurde in der letzten Woche beispielsweise das bisherige Hoch bei 501 USD angelaufen. Der Ausbruch nach oben ist jedoch nicht gelungen. Bereits seit Ende November verliert die Rally, die unterhalb von 630 USD gestartet wurde, an Schwung. Sollte den Bullen jetzt die Puste ausgehen, könnten problemlos Abgaben auf 445/35 USD folgen. Setzen sich die Käufer hingegen nachhaltig oberhalb von 505 USD durch, wäre mittelfristig eine Rally auf 575 USD möglich. Die Quartalszahlen könnten hierfür natürlich ein entsprechender Katalysator sein.

Fazit: Der Aufwärtstrend in der Netflix-Aktie ist kurz vor den Quartalszahlen intakt. Sich jetzt in diesen einzuklinken, bedeutet jedoch, relativ spät einzusteigen. Dies birgt ein entsprechendes Risiko. Aus Sicht der Bullen wäre es wichtig, den Widerstandsbereich bei 501 USD schnell hinter sich zu lassen. Support finden die Käufer dabei im Bereich von 478,50-473 USD.

Netflix Inc. Aktie Chartanalyse

