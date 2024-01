TeamViewer: Kurs erholt sich nach Bodenbildung!

Der Verkauf von TeamViewer-Aktien seitens des Finanzinvestors Permira an institutionelle Investoren lastete schwer auf dem Aktienkurs des schwäbischen Softwareunternehmens. Dabei trennte sich Permira von knapp einem Drittel seines verbliebenen Aktienpakets, was rund 13 Millionen Aktien entspricht. Der Preis von jeweils 13,90 Euro kommt einem Abschlag von 7,5 Prozent auf den Schlusskurs von Montag, den 20. November 2023 gleich. Mit dem Verkauf hat der Finanzinvestor insgesamt etwa 181 Millionen Euro eingenommen. Die schlechte Stimmung der Marktteilnehmer wurde erst nach dem am 7. Dezember veröffentlichten Aktienrückkaufsprogramm von bis zu 150 Millionen Euro aufgehellt. Der Rückkauf sollte im laufenden Jahr 2024 erfolgen und den Aktienkurs unterstützen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von TeamViewer ist aktuell mit 14,075 Euro weit vom Höchststand bei 54,86 Euro vom 9. Juli 2020 entfernt. Der Hauptanteil am Kursverlust war im Jahr 2021 zu verzeichnen. Das All Time Low bei 7,67 Euro wurde dann am 3. Oktober 2022 markiert. In der Spitze entspricht dies einem Kursverlust von 86 Prozent. Mittlerweile ist der Kurs wieder um 84 Prozent auf aktuell 14,075 Euro gestiegen. Seit dem 8. Februar 2023 verharrt der Kursverlauf in einer übergeordneten Seitwärtsrange, die von der Unterstützung bei 12,72 Euro und dem Widerstand bei 17,29 Euro eingefasst wird. Seit Ende August 23 ist die Kursdynamik als schwach zu charakterisieren, wobei eine Annäherung an die Unterstützung bei 12,72 Euro stattgefunden hat. Nachdem die Unterstützung gehalten hat, ist ein weiterer Kursanstieg zum Widerstand bei 16,17 Euro im Bereich des Möglichen. Aktuell ist ein Teil des Gaps vom Dienstag, dem 21 November 2023, wieder geschlossen. Nachdem der Kurs aktuell im unteren Bereich der Seitwärtsrange notiert, könnte er sich – angeschoben vom Rückkaufprogramm - bis zum Widerstand bei 16,17 Euro entwickeln.