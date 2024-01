EQS-News: Starker Partner für öffentliche Auftraggeber: DATAGROUP gewinnt neue Kunden und verlängert Bestandsverträge

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Pliezhausen, 9. Januar 2024. Nicht nur für mittelständische Unternehmen, sondern auch für die öffentliche Hand ist DATAGROUP (WKN: A0JC8S) ein starker Partner. Das hat der IT-Dienstleister jüngst wieder durch den Gewinn neuer Kunden aus diesem Bereich sowie den Ausbau bestehender Verträge mit ebensolchen bewiesen. Im Gesamtvolumen von mehr als 30 Mio. EUR und mit Laufzeiten von bis zu fünf Jahren konnten umfangreiche Aufträge abgeschlossen werden. So wird ein Landkreis mit End User Services im Onsite Support von DATAGROUP unterstützt. Außerdem nehmen zwei Einrichtungen von Bundesländern die Leistungen des IT-Dienstleisters in Anspruch: Einmal im Bereich Network und IT-Security Services, der andere Kunde ebenfalls mit End User Services. „Unser modulares IT-Service-Portfolio CORBOX ist auch eine ausgezeichnete Grundlage für die Digitalisierung öffentlicher Einrichtungen in Deutschland. Das beweisen die neu geschlossenen oder erweiterten Verträge mit großen öffentlichen Auftraggebern, die uns sehr freuen“, so Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Unser umfassendes und gleichzeitig flexibles Angebot überzeugt die neuen Kunden und lässt die bestehenden langfristig auf uns vertrauen – das wiederum sichert uns nachhaltig Erträge durch Partnerschaften auf Augenhöhe und langfristig laufende Verträge.“ Die neuen Aufträge fügen sich in ein breites Portfolio von öffentlichen Auftraggebern, das DATAGROUP sich mit seinen exzellenten IT-Dienstleistungen aufbauen konnte. So sind beispielsweise auch Forst Baden-Württemberg, Landtage, ein großer Eigenbetrieb eines Bundeslandes und eine Stadtverwaltung Kunden von DATAGROUP. Zudem zeichnet DATAGROUP seit vielen Jahren verantwortlich für das Softwareverfahren, mit dem in mehreren Bundesländern Anträge auf Leistungen nach BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) oder AFBG (Aufstiegs-BAföG) bearbeitet werden. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. Pressekontakt Sarah Berger-Niemann

