AKTIE IM FOKUS 2: Zalando auf Rekordtief - Bofa gibt Kaufempfehlung auf

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Talfahrt der Zalando -Aktie ist am Mittwoch mit einem Rekordtief weiter gegangen. Der Kurs sank erstmals seit dem Börsengang im Jahr 2014 unter die 17-Euro-Marke. Am frühen Nachmittag wurde das Papier zu 16,44 Euro gehandelt, was ein Minus von 4,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag bedeutete.

Analyst Geoffroy de Mendez von der Bank of America (Bofa) strich am Mittwoch nach etwa einem Jahr seine Kaufempfehlung für die Papiere des Online-Modehändlers. Mit einem Kursziel von 21 Euro sieht er nach der Talfahrt, die die Aktie in den vergangenen Monaten hinter sich hat, aber immerhin etwas Erholungspotenzial.

Der Experte begründete die Abstufung in seiner Studie mit der Befürchtung, dass sich das langfristige Wachstumsprofil aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch Markenwebsites oder die chinesischen Händler Shein beziehungsweise Temu verschlechtert habe. Ein zweistelliges Wachstum hält er für nicht mehr erreichbar. Der Experte rechnet derweil im Modehandel im Jahr 2024 generell mit Herausforderungen und stufte daher insgesamt fünf Branchenwerte ab.

2024 sind die Zalando-Papiere mit einem Abschlag von bislang 23,5 Prozent erneut der schlechteste Dax -Wert. Schon im vergangenen Jahr hielten sie im Leitindex die rote Laterne mit einem Jahresverlust von 35 Prozent. Seit dem Rekordhoch aus dem Jahr 2021, als die Online-Branche dank der Corona-Pandemie einen Boom erlebte, hat die Aktie schon 84 Prozent an Wert verloren. Damals waren in der Spitze mehr als 100 Euro gezahlt worden.

Zalando war 2014 an die Börse gegangen. Der Ausgabepreis hatte damals 21,50 Euro betragen. Aktionäre der ersten Stunde haben mittlerweile mehr als ein Fünftel an Wert verloren./tih/mis/ajx/mis