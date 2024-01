AMAZON - Die Zeit wird knapp

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 153,160 $ (Nasdaq)

Die Rally der Amazon-Aktie geriet seit Mitte November ins Stocken und konnte trotz neuer Hochs nicht mehr an die Dynamik der Kaufwelle bis Mitte November anschließen. Erst der Anstieg seit Jahresbeginn erweist sich als bullischer Lichtblick, der jetzt aber zwingend für einen großen Ausbruch genutzt werden muss:

Aufwärtstrend trotz neuer Hochs in Gefahr

Der Anstieg über das Widerstandscluster bei 145,00 USD im Dezember war aus charttechnischer Sicht notwendig, um den vor einem Jahr begonnenen Aufwärtstrend der Amazon-Aktie fortzusetzen. Aber er war auch notwendig, damit der kurzfristige, Ende Oktober an einem Zwischentief bei 118,50 USD begonnene Kaufimpuls weiterhin die Chance besitzt, die Anteile des Onlinehandelsriesen über die zentralen Kursziele bei 158,00 und rund 162,50 USD anzutreiben.

Nach einem ersten Scheitern an der Hürde bei 154,03 USD fiel die Aktie allerdings wie erwartet bis Anfang Januar zurück und konnte erst am Support bei 143,64 USD einen weiteren Anstieg starten. Damit ist diese Marke aktuell die wichtigste kurz- bis mittelfristige Unterstützung im Amazon-Chart. Ein Bruch von 143,64 USD würde ein Verkaufssignal mit ersten Zielen bei 134,48 und 118,35 USD auslösen. In diesem Zusammenhang wäre schon ein Rückfall unter 149,26 USD das erste bärische Achtungszeichen.

Gegen dieses Risiko müssen sich die Bullen jetzt zur Wehr setzen, indem der Widerstandsbereich bei 158,00 USD überschritten und die zentrale Barriere bei 162,50 USD angelaufen wird. Letztlich wäre aber erst über dieser Marke mit einer mittelfristigen Fortsetzung der Rally zu rechnen, die dann aber zügig bis 170,83 und 176,00 USD führen sollte.

Amazon Aktie Tageschart

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)