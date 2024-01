BYD - Das war´s! Aktie bricht auf ein neues Tief ein!

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 22,890 € (L&S)

Enttäuschend war in den vergangenen Handelstagen die Entwicklung in der BYD-Aktie. Direkt unterhalb der alten Unterstützungszone bei 217,72 HKD waren die Käufer um ein Comeback bemüht. Zeitweise zeichnete sich in diesem sogar eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab. Um diese zu vollenden und damit weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen, hätte jedoch der Widerstandsbereich knapp unterhalb von 218 HKD geknackt werden müssen. Daran bissen sich die Bullen jedoch die Zähne aus und heute fällt der Kurs auf ein neues Tief zurück.

Gefährliche Entwicklung!

Mit den heutigen Verkäufen in der BYD-Aktie muss man sehr aufmerksam sein. Mit einem Abwärtsgap fällt der Kurs auf ein neues Tief zurück. Dies ist zunächst bärisch zu werten. Der Abwärtstrend könnte sich beschleunigen, wobei unterhalb von ca. 187 HKD weiteres Abwärtspotenzial auf 167-157 HKD frei werden würde.

Die Alternative zu diesem bärischen Szenario ist ein schnelles Comeback der Bullen. Diese müssten versuchen, den Unterstützungsbereich um 190 HKD zu halten und im Gegenzug zügig Druck in das heutige Abwärtsgap hinein machen. Dies könnte noch einmal zu einem Anlauf auf 217,72 HKD führen, wo die Bullen vor dem gleichen Problem wie in den vergangenen Wochen stehen würden.

Wie BYD traden?

Zwischen einer Analyse und dem Trading besteht ein großer Unterschied, sogar auf rechtlicher Ebene. Wie man von einer Analyse zum Trading kommt bzw. welche Rolle eine Analyse überhaupt spielt und wie das Trading grundlegend funktioniert, zeige ich euch morgen, am Donnerstag um 18:00 Uhr in meinem kostenlosen Seminar. Nutzt eure Chance, in 2024 kräftig durchzustarten!

Fazit: Im Zweifel für den Angeklagten, oder? Ich denke schon. In der BYD-Aktie ist der jüngste Bodenbildungsversuch gescheitert. Die Bullen sind natürlich auch weiterhin nicht gänzlich chancenlos, sie müssen sich jedoch erst einmal beweisen. Bis dahin ist Vorsicht geboten und weitere Kurseinbrüche sollten sicherheitshalber eingeplant werden.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

BYD Co. Ltd. Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)