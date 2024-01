Habeck mahnt Länder und Kommunen zu mehr Tempo bei Windenergie-Ausbau

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Länder und Kommunen zu mehr Tempo beim Ausbau der Windenergie gemahnt. "Beim Ausbau der Windenergie an Land sehen wir endlich wieder eine wachsende Dynamik, ganz besonders bei den Genehmigungen und den Neuinstallationen", sagte er der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Mittwoch).

Es bleibe aber viel zu tun. Wichtig sei jetzt, dass Länder, Kommunen und die Branche mit dem Bund gemeinsam konsequent an der Umsetzung der Beschleunigungsmaßnahmen arbeiten. Die Bundesregierung habe an vielen Stellen für Beschleunigung gesorgt, sagte Habeck.

Im vergangenen Jahr ist der Ausbau der Windkraft an Land deutlich vorangekommen - zu den politischen Zielen aber klafft immer noch eine Lücke. 2023 wurden bundesweit 745 neue Windräder an Land mit einer Gesamtleistung von rund 3,57 Gigawatt errichtet - fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. "Die Richtung stimmt", hatte Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer des Verbands VDMA Power Systems, am Dienstag gesagt. Der aktuelle Ausbau hinke aber den politischen Zielen weiter hinterher. Bestehende Hürden müssten beseitigt werden./sl/DP/zb