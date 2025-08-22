Sachsen-Anhalt: Abgeordnete debattieren über Zukunft der Intel-Fläche

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Freitag über die Zukunft der Intel -Fläche. Nachdem der US-Chiphersteller seine Ansiedlungspläne in Magdeburg gekippt hat, ist eine Debatte darüber entbrannt, wie es mit dem Grundstück weitergeht. Eine Option ist, dass die vom Land initiierte High-Tech-Park-Gesellschaft die Fläche erwirbt und vermarktet. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Debatten zur Wärmeplanung und zu einer möglichen Wehrpflicht./cki/DP/mis