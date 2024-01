Hensoldt: Ausbruch und weg!

Kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine stürzten sich Investoren auf Rüstungskonzerne, einer davon war Hensoldt und erlebte in den ersten Tagen des Krieges eine Kursverdreifachung auf 30,25 Euro. Nach einer bis Ende 2022 andauernden Konsolidierung konnte schließlich eine weitere Kaufwelle auf 37,54 Euro bis Frühjahr letzten Jahres vollzogen werden. Seitdem konsolidierte der Wert wieder sauber in einem abwärts gerichteten Trend und fiel hierbei auf das wichtige Unterstützungsniveau verlaufend um 24,50 Euro aus Ende 2022 zurück. Hier konnte schließlich ein Trendwechsel vollzogen werden, vor einigen Tagen gelang es dann mit Schwung die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 sowie den laufenden Abwärtstrend zu beenden. Damit liegt nun ein klares Kaufsignal vor.

Impuls oder Erholung?

Aus der Kursentwicklung seit März 2022 geht bislang nur eine dreiwellige Erholungsbewegung hervor, ein Gipfelsturm und anschließend frische Rekordstände würden dagegen für einen Impuls sprechen, der mittel- bis langfristig eine solide Basis für weiter steigende Notierungen bieten dürfte. Kurzfristig kann der Befreiungsschlag von vor wenigen Tagen Kurspotenzial an rund 30,00 und darüber 33,24 Euro in der Hensoldt-Aktien freisetzen. Nach dem dynamischen Ausbruch über den Abwärtstrend sollten jedoch kurzzeitige Pullbackrisiken nicht unbeachtet bleiben, Rücksetzer auf 25,84 Euro kämen nicht überraschend und würden sich zudem für den strategischen Lang-Investor anbieten. Ein Wochenschlusskurs unterhalb von 24,54 Euro würde dagegen von einem gefährlichen Schwächeanfall zeugen, Abschläge auf 20,68 und darunter 19,00 Euro müssten in diesem Fall zwingend eingeplant werden.