EQS-Adhoc: HanseYachts Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis erstes Halbjahr Geschäftsjahr 2023/2024

EQS-Ad-hoc: HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

HanseYachts Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis erstes Halbjahr Geschäftsjahr 2023/2024



19.01.2024 / 08:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HanseYachts AG

ISIN: DE000A0KF6M8 WKN: A0KF6M Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR) HanseYachts AG: Vorläufiges Ergebnis erstes Halbjahr Geschäftsjahr 2023/2024 Greifswald, 19. Januar 2024 Die HanseYachts AG wird für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs 2023/2024 (1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024) voraussichtlich Umsatzerlöse in Höhe von EUR 94,2 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 76,8 Mio.), ein EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern) von EUR 7,1 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR -5,6 Mio.) und ein Konzernergebnis von EUR 2,9 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR -6,5 Mio.) ausweisen. Die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höheren Umsatz- und Ergebniszahlen sind im Wesentlichen auf die zeitversetzt wirkenden Preiserhöhungen und die weitgehend normalisierten Lieferketten zurückzuführen. Im Hinblick auf dies vorläufigen Halbjahreszahlen erwartet der Vorstand im Rahmen eines vorläufigen Ausblicks auf das Gesamtjahr 2023/2024 auch angesichts der volatilen makroökonomischen Rahmenbedingungen unverändert einen Umsatz in einer Größenordnung zwischen EUR 180 Mio. und EUR 200 Mio., ein EBITDA im mittleren bis oberen einstelligen Millionen Euro-Bereich und ein Konzernergebnis im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Einzelheiten zur Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023/2024 wird die HanseYachts AG im Rahmen der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts bekannt gegeben. HanseYachts AG Der Vorstand HanseYachts AG

Ladebower Chaussee 11 | D-17493 Greifswald

Tel.: +49 (0)3834 / 5792 200 | Fax: +49 (0)3834 / 5792 810 | E-Mail: info@hanseyachtsag.com

Registergericht: Amtsgericht Stralsund | Registernummer: HRB 7035 | Ust. IdNr: DE 249 006 710



Ende der Insiderinformation

19.01.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com