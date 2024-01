Zehnder Group verzeichnet einen Umsatzrückgang in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld

Gränichen (CH), 19. Januar 2024: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), ein international führender Anbieter von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 762.1 Mio. EUR (ungeprüft; Vorjahr 812.5 Mio. EUR) und somit 6% (organisch -7%) weniger als im Vorjahr. Akquisitionen trugen mit 2% positiv zum Umsatz bei, während negative Währungseffekte die konsolidierte Jahresrechnung in Euro mit 1% belasteten. In der ersten Jahreshälfte 2023 verbesserte sich die Lage in den Lieferketten. In der Folge kompensierte der Abbau des Auftragsbestands im Lüftungssegment den Volumenrückgang bei Radiatoren. In der zweiten Jahreshälfte verzeichnete auch das Lüftungssegment einen Umsatzrückgang.

Leichter Umsatzrückgang im Lüftungssegment

Der Umsatz im Lüftungssegment lag 2023 bei 441.1 Mio. EUR, was einem Rückgang von 2% (organisch ‑3% ) entsprach. Die Akquisitionen von Airia in Kanada und Filtech in den Niederlanden trugen mit 3% positiv zum Umsatz bei, während negative Währungseffekte mit 2% belasteten. Das Lüftungssegment machte rund 58% des Gesamtumsatzes der Gruppe aus, ein Plus von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Die beiden Produktlinien Wohnungslüftungen und Luftreinigungslösungen entwickelten sich – erstere aufgrund der genannten Akquisitionen und des Abbaus des Auftragsbestands aus 2022 – positiv. Demgegenüber war das Wärmetauscher-Geschäft rückläufig.

336.2 Mio. EUR (Vorjahr349.4Mio.EUR) des Lüftungsumsatzes entfielen auf die Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika). Positive Wachstumsraten wurden vorwiegend in den Niederlanden, in Grossbritannien, Frankreich und der Schweiz erzielt. 69.1 Mio. EUR (Vorjahr 59.4 Mio. EUR) des Lüftungsumsatzes stammten aus der Region Nordamerika. Unterstützt durch die erstmalige Konsolidierung des Gesamtjahresumsatzes der kanadischen Firma Airia stieg der Lüftungsanteil am Umsatz in Nordamerika von 57% auf 60% und trug damit erneut zum weiteren Ausbau dieses Geschäfts bei. Die Region Asien-Pazifik erwirtschaftete einen niedrigeren Umsatz von 35.8 Mio. EUR (Vorjahr 41.6 Mio. EUR).

Fortgesetzter Umsatzrückgang im Heizkörpersegment

Das Heizkörpersegment erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von 321.0 Mio. EUR. Dies entsprach rund 42% des Gesamtumsatzes der Gruppe. Die Erlöse gingen um 11% (organisch -11%) zurück. Preiserhöhungen konnten den Segmentumsatz nur geringfügig positiv beeinflussen. Aufgrund einer Kombination aus gestiegenen Kosten, einem unsicheren Gesetzgebungsumfeld und einer schwierigen Wirtschaftslage verzeichnete das Heizkörpersegment im zweiten Halbjahr einen vergleichbaren Umsatz wie im ersten Halbjahr.

268.2 Mio. EUR (Vorjahr 310.1 Mio. EUR) des Umsatzes stammten aus der Region EMEA. Wichtige Märkte wie Frankreich, Grossbritannien, Deutschland und Italien zeigten deutliche Umsatzrückgänge. Der Wegfall des Russlandumsatzes im Zuge der erfolgten Einstellung der dortigen Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 hat ebenfalls zu einem geringeren Segmentumsatz beigetragen. Entgegen dem allgemeinen Trend verzeichnete die Schweiz aufgrund einer starken Marktposition Umsatzzuwächse. Auch auf die Region Nordamerika entfiel ein leicht höherer Umsatz von45.5 Mio. EUR (Vorjahr 44.3 Mio. EUR). Die Region Asien-Pazifik trug 7.2 Mio. EUR (Vorjahr 7.8 Mio. EUR) zum Gesamtumsatz im Heizkörpersegment bei.

Details zum Umsatz 2023 nach Regionen und Segmenten (ungeprüft) sind im Anhang ersichtlich.

Der vollständige Jahresabschluss 2023 wird am 28. Februar 2024 publiziert und wird auf unserer Website unter folgendem Link zu finden sein:

www.zehndergroup.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen