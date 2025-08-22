EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse und Senkung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025

EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SMT Scharf AG: Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse und Senkung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025



22.08.2025 / 12:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SMT Scharf AG: Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse und Senkung der Umsatz- und Ergebnisprognose für 2025

Hamm, 22. August 2025 – Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) hat auf Basis finaler Zahlen für das erste Halbjahr 2025 und der jüngsten Marktentwicklungen heute eine Neueinschätzung der Umsatz- und Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2025 vorgenommen. Demnach erwartet der Vorstand für das Jahr 2025 nun einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 100 bis 120 Mio. EUR sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 0,5 bis 2,5 Mio. EUR. Bisher hatte der Vorstand mit einem Konzernumsatz zwischen 110 Mio. EUR und 130 Mio. EUR sowie einem operativen Ergebnis (EBIT) im Korridor von 5,5 Mio. EUR bis 7,5 Mio. EUR gerechnet.

Grund hierfür ist im Wesentlichen, dass die Nachfrage in den insbesondere für SMT Scharf relevanten Kohlebergbaumärkten durch die hohen Unsicherheiten angesichts der schwelenden Handelskonflikte sowie zahlreichen geopolitischen Konfliktherde belastet wird. Eine anhaltende Eintrübung des Marktsentiments ist zu erwarten und für das Jahr 2025 geplante Auftragseingänge verschieben sich nach 2026.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 konnte die SMT Scharf Gruppe einen Umsatz von 50,1 Mio. EUR erzielen, nach 28,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) erreichte im ersten Halbjahr 2025 2,9 Mio. EUR nach -0,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Umsatz- und Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist wesentlich auf die erfolgreich voranschreitende Auftragsabwicklung im Segment Tunnellogistik und die Vollkonsolidierung des Joint Venture Unternehmens Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. zurückzuführen.





Kontakt

Investor Relations

cometis AG

Thorben Burbach

Tel: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

-Ende der Ad-hoc-Mitteilung-

Ende der Insiderinformation

22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2187660 22.08.2025 CET/CEST