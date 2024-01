ANALYSE-FLASH: Berenberg ernennt United Internet zum 'Top Pick' - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für United Internet von 40 auf 43 Euro angehoben und die mit "Buy" bewertete Aktie auf die Liste der "Top Picks" gesetzt. Die Aktie des Mobilfunk- und Internetkonzerns geselle sich zu Freenet , Telenor , Inwit und der Deutschen Telekom , schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er betonte dabei das deutliche Aufwärtspotenzial, das in den Aktien der Töchter 1&1 und Ionos stecke und erwartet Kurstreiber "in Hülle und Fülle"./tih/edh

