DAX – Anleger halten sich zurück. Infineon und Zalando stehen auf dem Einkaufszettel.

Widerstandsmarken: 16.700/16.769/16.824 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.169/16.330/16.382/16.458/16.542/16.586/16.628/ Punkte

Der DAX® stieg zur Handelseröffnung in den Bereich von 16.700 Punkte und kratzte damit an der Oberkante des seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrendkanals. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne zunächst. Rücksetzer bis in den Unterstützungsbereich von 16.586/16.610 Punkte würden das kurzfristige bullishe Bild nicht trüben. Solange diese Zone nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.769/16.822 Punkte. Kippt der Leitindex jedoch unter 16.586 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis 16.458 Punkte.