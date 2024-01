EQS-Adhoc: Avemio AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Avemio AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2023



22.01.2024 / 13:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Avemio AG: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2023 Frankfurt/Main, 22. Januar 2024 – Der Vorstand der Avemio AG (ISIN DE000A2LQ1P6, WKN A2LQ1P) hat heute vor allem nach einem unerwartet schwachen Schlussquartal im Handelsgeschäft beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzupassen. Aus diesem Grund soll die Realisierung von ohnehin geplanten Synergien aus den getätigten Akquisitionen und die Integration der bestehenden Tochtergesellschaften beschleunigt werden, um die Ertragskraft angesichts des veränderten Marktumfelds zu stärken. Auf Grundlage der vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2023 erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 nunmehr einen Umsatz von rund EUR 103 Mio. (zuvor: EUR 120 Mio.; 2022: EUR 108,7 Mio.) und unter Berücksichtigung von Vorbereitungen für weitere Akquisitionen ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund EUR 0,8 Mio. (zuvor: EUR 5,0 Mio.; 2022: EUR 4,4 Mio.). Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit wird im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen Berechnungen bei rund EUR 1 Mio. liegen. Die Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 ist insbesondere auf ein unerwartet schwaches Schlussquartal sowie wachsenden Margendruck im Handelsbereich zurückzuführen. Nach den zuvor starken Investitionen von Kunden in den Corona-Jahren hatte sich die anhaltende gesamtwirtschaftliche Konjunkturschwäche wider Erwarten auch in der zweiten Hälfte des abgelaufenen Geschäftsjahres nicht aufgelöst. Bei einem Eigenkapital von rund EUR 12,5 Mio., entsprechend einer Eigenkapitalquote von rund 35 %, verfügt die Avemio AG zum 31. Dezember 2023 auf Basis vorläufiger Zahlen über eine stabile Bilanzstruktur. Liquide Mittel in Höhe von rund EUR 5,8 Mio. sowie freie Kreditlinien in Höhe von rund EUR 2,6 Mio. bilden ein solides Fundament und gewährleisten auch weiteres Unternehmenswachstum. Die Zusage des Landes Hessen über eine Mezzanine-Finanzierung von rund EUR 5 Mio. soll die Wachstumsbestrebungen eigenkapitalfreundlich unterstützen. Ungeachtet der aktuell herausfordernden Marktbedingungen sieht der Vorstand die Avemio AG in ihrer Marktpositionierung stabil aufgestellt, bei einer konjunkturellen Erholung von den Wachstumspotenzialen und den üblichen Nachholeffekten des Handelsgeschäfts in Verbindung mit dem margenstarken Digitalisierungsgeschäft profitieren zu können.



Kontakt: Investor Relations

Lindsay Lorent

ir@avemio.com

Avemio AG

Schaumainkai 91

60596 Frankfurt



Ende der Insiderinformation

22.01.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com