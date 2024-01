MICRON - Die Bullen machen Druck

Micron Technology Inc. - WKN: 869020 - ISIN: US5951121038 - Kurs: 87,540 $ (Nasdaq)

Die Micron-Aktie scheiterte im Januar 2022 an ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2000 und setzte danach auf 48,45 USD zurück. Dort bildete der Wert einen Doppelboden aus. Ab Ende Mai 2023 pendelte der Wert mehrere Monate seitwärts.

Erst am 03. November 2023 brach die Aktie aus diesem Dreieck nach oben aus. Dieser Ausbruch löst einen dynamischen Aufwärtsschub auf 87,87 USD aus.

Nach diesem Hoch vom 26. Dezember konsolidierte der Wert einige Tage. Am Donnerstag gelang der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend. Am Freitag sprang der Wert an sein Hoch bei 87,87 USD. Heute Morgen wird die Aktie bei 88,43 USD und damit über dem Hoch aus dem Dezember 2023 getaxt.

Am 28. November 2023 habe ich in meinem Musterdepot „Active Trading“ eine Position mittels DE000ME3NUV0 auf Micron zu 0,61 EUR aufgenommen. Noch am selben Tag habe ich nach einem Anstieg des Zertifikats um 54,10% das investierte Kapital aus dem Trade abgezogen. Die Restposition notiert heute Morgen mit 188,52% über Einstand. Das Active Trading ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate. Ihr könnt eines der beiden Pakete 14 Tage kostenlos testen.

Rally noch nicht am Ziel

Bestätigt sich der Ausbruch über den Widerstandsbereich um 87,87 USD, dann eröffnet sich der Aktie weiteres Rallypotenzial. Der nächste große Zielbereich wäre der Widerstandsbereich zwischen 97,50 USD und 98,45 USD. Damit würde der Wert an sein Allzeithoch ansteigen.

Ein Rückfall unter das Aufwärtsgap vom Donnerstag, also unter 83,97 USD würde allerdings auf eine kurzfristige Konsolidierung in Richtung 78,90 USD oder sogar 74,77 USD hindeuten.

Fazit: Die Rally in der Micron-Aktie ist intakt. Es deutet sich an, dass sie sich weiteres Potenzial verschafft.

Micron Technology-Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)