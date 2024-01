OKTA - Cybersecurity-Aktie jetzt auf Kaufniveau?

Okta Inc. - WKN: A2DNKR - ISIN: US6792951054 - Kurs: 81,270 $ (Nasdaq)

Die Okta-Aktie gehörte seit dem Kurseinbruch im Juni zu den unspektakulären Werten am US-Markt. Die Volatilität blieb zwar erhöht, jedoch bewegte sich das Papier in einem fest definierten Preiskorridor seitwärts. Mit der Rally im Dezember schoss die Aktie wieder an die Oberkante des Preiskorridors hinauf, der grob zwischen 66 und 92 USD beziffert werden kann. Dieser letzte Rallyschub kam übrigens nicht unerwartet, er wurde in unserem Traders Talk am 28. November 2023 antizipiert. Anbei das originale Posting:

Die Aktie steht jetzt also am oberen Ende einer Seitwärtsrange, die im übergeordneten Kontext eine bullische Flagge darstellen könnte. Dabei handelt es sich um eine potenzielle Fortsetzungsformation, die nach der Aufwärtswelle von November 2022 bis Mai 2023 bullischen Charakter hat.

Mit den Hochs der letzten Monate hat die Aktie zudem einen sauberen Triggerbereich auf der Oberseite. Gelingt hier ein nachhaltiger Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange nach oben, würden Kaufsignale im Big Picture entstehen.

Okta-Aktie Linienchart

Wie könnte man die Aktie handeln?

Der laufende Rücksetzer ausgehend von der Oberkante der Seitwärtsrange trifft auf die potenzielle Unterstützung der beiden gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200. Innerhalb einer trendlosen Marktphase ist deren Aussagekraft hinsichtlich Unterstützung oder Widerstand nicht besonders hoch.

Allerdings könnten sie in einem bullischen Szenario, wonach mit der Aufwärtswelle seit November eine größere Aufwärtsbewegung startet, jetzt doch entscheidende Unterstützung bieten und könnten sogar als potenzielle Kaufzone fungieren.

Erste, antizyklische Einstiege könnten jetzt also interessant erscheinen. Prozyklisch würde ein nachhaltiger Ausbruch über 92,50 USD weitere Einstiegschancen bieten. Erst dann wäre auch ein größeres Signal aktiv, welche Rallypotenzial bis 111 - 113 und später 135 - 137 USD freisetzen würde.

Fazit: Im Chart der Okta-Aktie ist eine Vorlage für die Bullen zu erkennen. Gelingt hier der Kraftakt, sich aus der Seitwärtsrange der letzten Monate nach oben hin zu befreien, würden größere Kaufsignale entstehen. Eine neue Aufwärtswelle wird dann denkbar. Einstiege innerhalb der Seitwärtsrange sind immer etwas risikobehaftet, da sich die trendlose Marktphase noch eine Weile hinziehen könnte. Entsprechend vorsichtig sollte vorgegangen werden, wenn man es dennoch versuchen möchte. Deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeiten würde erst ein Anstieg über 93 USD liefern.

Okta-Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)