ReLive Biotechnologies gibt die NDA-Zulassung von SpheChon 10-70 Sphäroide/cm² durch die HSA in Singapur bekannt und setzt damit einen Meilenstein in ReLives globalen Bemühungen

ReLive ist stolz darauf bekannt geben zu können, dass die Health Sciences Authority (HSA), Singapurs oberste Gesundheitsbehörde, im Dezember 2023 die Zulassung für SpheChon 10-70 Sphäroide /cm² erteilt hat und damit für das erste zelltherapeutische Produkt zur Knorpelreparatur in der Geschichte des Landes. Diese Zulassung ist ein Beleg für das Engagement von ReLive, regenerative Zelltherapien voranzutreiben, und stellt einen wichtigen Schritt zur Ausweitung unserer globalen Reichweite dar.

Die Zulassung umfasst die Reparatur von symptomatischen Gelenkknorpeldefekten der Oberschenkelkondyle und der Kniescheibe (International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society [ICRS] Grad III oder IV) mit Defektgrößen von 1 cm² bis 10 cm² bei Erwachsenen und Jugendlichen mit geschlossener epiphysärer Wachstumsplatte im betroffenen Gelenk.

SpheChon stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Zelltherapie zur Knorpelreparatur dar und bietet neue Hoffnung und verbesserte Behandlungsmöglichkeiten, indem es die eigenen Zellen der Patienten nutzt, um ein aktives Leben wiederzuerlangen. Die Zulassung durch die HSA spiegelt das Engagement von ReLive wider, die höchsten Standards für Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität bei unseren innovativen Behandlungslösungen einzuhalten.

Dr. Xing Zhao, CEO von ReLive: "Die Zulassung in Singapur ist mehr als nur ein regulatorischer Meilenstein. Sie unterstreicht den wachsenden Einfluss und das Engagement von ReLive, den ungedeckten Bedarf in den Bereichen orthopädische Sportmedizin sowie plastische und rekonstruktive Chirurgie in Asien zu decken. Diese Errungenschaft steht im Einklang mit unserer strategischen Vision, unsere Präsenz in Schlüsselmärkten auszubauen, und unterstreicht unser Engagement, die Patientenversorgung auf globaler Ebene zu verbessern."

Über ReLive Biotechnologies Ltd: ReLive ist ein bahnbrechendes globales Biotechnologieunternehmen, das 2021 von einem Team angesehener Visionäre und erfahrener Experten in den Bereichen Tissue Engineering, regenerative Medizin und Zelltherapie gegründet wurde. Unterstützt durch Risikokapital und die Übernahme von CO.DON bringt ReLive ein vielfältiges Team von Wissenschaftlern, Chirurgen, Managern und Zulassungsexperten mit umfassender und direkter Erfahrung in der Biotechnologie zusammen, um gemeinsam bahnbrechende Behandlungen zu entwickeln, die die Ergebnisse für Patienten verbessern. Durch die laufenden Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen ist ReLive bestrebt, den Bereich der Biotechnologie und Zelltherapie nachhaltig zu beeinflussen und die Behandlung von orthopädischen und rekonstruktiven Erkrankungen zu revolutionieren. ReLive ist an drei Hauptstandorten tätig: Boston (globaler Hauptsitz), Deutschland und China. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.relivebio.com oder kontaktieren Sie uns über contact@relivebio.com.

