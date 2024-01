PUMA - Durchatmen nach dem Zahlen-Debakel?

PUMA SE - WKN: 696960 - ISIN: DE0006969603 - Kurs: 37,790 € (XETRA)

Bereits im Vorfeld der in dieser Woche veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen war die Puma-Aktie unter Druck. Die Zahlen gestern sorgten jedoch noch einmal für eine Zunahme des Verkaufsinteresses. Die Aktie gab im zweistelligen Prozentbereich nach und fällt heute noch einmal auf ein neues Tief zurück. Preislich gesehen ist die Aktie damit so günstig wie seit März 2018 nicht mehr und auf langfristiger Ebene ist der Supportbereich bei 43-39 EUR unterschritten worden. Was bleibt, ist die Hoffnung auf bessere Zeiten!

Zurücklehnen und abwarten!

Wer bereits in der Puma-Aktie investiert ist, hat mit den jüngsten Kursverlusten natürlich ein gewisses Problem. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht abzusehen, wo letztlich ein Boden ausgebildet wird. Rein rechnerisch sind auf Sicht der kommenden Monate sogar Abgaben auf 33 EUR und 28 EUR möglich. Die Kursziele ergeben sich aus dem jüngst gescheiterten Stabilisierungsversuch oberhalb von ca. 44 EUR (siehe langfristiger Chart oben).

Wer erst mit einem Engagement in der Puma-Aktie liebäugelt, sollte sich noch ein wenig zurücklehnen. Kurzfristig ist zwar eine gewisse Stabilisierung nicht unwahrscheinlich, ob daraus jedoch ein großer Boden entstehen kann, ist noch offen. Bis zur vollständigen Bodenbildung wäre Erholungen zunächst lediglich Gelegenheiten, um die Aktie zu verkaufen. Ein erster kleiner Widerstandsbereich beginnt bei ca. 42 EUR.

In 2024 durchstarten!?

Wie man unter anderem auch die Puma-Aktie handeln könnte, zeige ich Dir gerne im morgigen Webinar. Um 18:00 Uhr soll sich alles um die Frage drehen, wie man erfolgreich tradet. Nutze Deine Chance und melde Dich jetzt kostenlos an!

Fazit: Analytisch betrachtet dominieren die Verkäufer das Kursgeschehen in der Puma-Aktie. Angesichts der mittlerweile aufgelaufenen Verluste von fast 40 % könnte der Abwärtsdruck jedoch etwas nachlassen. Eine kleine Erholung wäre möglich. Von einer großen Trendwende ist die Aktie zumindest stand heute jedoch noch weit entfernt. Hier müssten sich die Käufer erst einmal beweisen.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

PUMA SE Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)